Cat costa bicicleta pe care a folosit-o Klaus Iohannis ca sa mearga la Cotroceni FOTO

Traseul presedintelui a inceput in zona Aviatorilor, la Vila Lac, el fiind flancat de angajatii SPP, si s-a terminat la Cotroceni, unde presedintele a sustinut cateva declaratii.Presedintele a folosit o bicicleta de oras destul de simpla, marca Cube, al carui pret se invarte pe siteurile de specialitate, in jurul valorii de 3.000 de lei.Bicicleta pare sa fi fost adaptata staturii presedintelui, avand ghidonul inaltat si, din cat se poate vedea in fotografii, are un suport de telefon montat in fata.Nu este pentru prima data cand Iohannis apeleaza la acest mijloc de transport, el fiind un tip destul de sportiv, in ciuda celor 62 de ani pe care-i va implini peste doua luni.