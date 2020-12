Iohannis, despre campania "O padure cat o tara": S-au plantat 50 de milioane de puieti. In jur de 3.000 de parcele s-au plantat de la zero

"Dragi participanti daca imi permiteti sa ma adresez asa fiindca suntem la o actiune practica - plantam paduri. O padure cat o tara e campania pe care am inceput-o impreuna in aceasta primavara, o campanie in care am crezut de la inceput. Rezultatele arata ca nu m-am inselat.S-au plantat 50 de milioane de puieti in aceasta campanie pe diverse terenuri, in zone montane, in zone de campie. In jur de 3.000 de parcele s-au plantat de la zero, deci unde nu a existat padure. Deci este un rezultat notabil. Vreau sa ii felicit pe ministrul Mediului, cei de la regie si muncitorii care au plantat efectiv, dar si voluntarilor. Cred ca aceste rezultate nu sunt doar rezultate statistic foarte bune, sunt rezultate care ne incurajeaza.Domnule ministru va provoc pe dumneavoastra, pe cei din zona silvica - haideti sa continuam si in anii care vin astfel de campanii si haideti sa avem mai multa ambitie. Am discutat adineauri si am aflat ca aici in judet s-au platat peste 200 de hectare de padure. Este bine, dar eu cred ca e nevoie de mult mai mult. De ce plantam paduri? De ce e nevoie de paduri?Beneficiile sunt multiple si sunt foarte, foarte importante. Padurea nu degeaba se spune ca este aurul de maine, padurea este plamanul verde al pamantului si da, pot sa spun ca noi in Romania avem o relatie speciala cu padurea. Se stie ca padurea genereaza aer curat si absoarbe emisiile. Padurea este sanatoasa pentru mediu si cu totii ne dorim un mediu sanatos.Padurea adauga valoare la teren, mult, foarte mult. O parcela de pdaure e incomparabil mai valoroasa decat una de teren agricol. De multe ori padurile au fost plantate in locuri unde nu se facea agricultura. Pur si simplu au fost terenuri virane sau degradate", a afirmat Klaus Iohannis, miercuri la evenimentul organizat cu prilejul inchiderii oficiale a campaniei nationale de impadurire "O padure cat o tara", la Bolintin-Vale din judetul Giurgiu.Presedintele Iohannis a mai spus ca nu doar impadurirea este necesara, ci in urmatoarele decenii este necesar sa renuntam la carburantul fosil si sa folosim masuri alternative, cum ar fi masinile electrice sau cele pe hidrogen."O padure absoarbe foarte mult dioxid de carbon si absoarde carbonul emis de masini, de centrale de incalzire, de industrie in general. Daca vrem sa avem un mediu curat si vrem si daca vrem sa prevenim schimbarile climatice si vrem, atunci trebuie sa facem ceva sa se reduca emisiile care incalzesc intreg globul.Exista masuri de diverse tipuri pentru a obtine acest rezultat. Putem usor-usor sa renuntam la carburantul fosil. De exemplu sa folosim masini electrice sau pe hidrogen. Cumva trebuie sa facem ca aceste gaze care incalzesc atmosfera ca dioxidul de carbon sa fie absorbit. Cea mai buna masura e extinderea suprafetei verde. E o masura cu multiple beneficii pentru Romania.Sigur, in afara de a planta paduri si de a economisii energie trebuie sa facem multe alte lucruri pentru a preveni schimbarile climatice. Ne dorim aceste lucruri, avem banii sa facem aceste lucruri, voi insista ca urmatorul Guvern sa acorde o atentie deosebita si sa creeze structurile adecvate pentru a proteja mediul si a preveni schimbarile climatice", a completat seful statului.Acesta a adaugat ca din cauza schimbarilor climatice a fost seceta din primavara care a distrus mii de culturi, precum si inundatiile si faptul ca in mijlocul lunii decembrie vremea de afara este ca in luna noiembrie."Va amintiti de seceta din primavara care a distrus mii si mii de culturi? E o urmare a schimbarilor climatice. Va amintiti inundatiile din ultimii ani unde a plouat cum nu a mai plouat?Si aici e din cauza schimbarilor climatice. Si aici stam in mijlocul lui decembrie si e vremea ca in noiembrie. Nu vreau sa oprim dezvoltarea industriala, dimpotriva. Dar vreau sa construim in Romania industrii performante, inteligente si in general o economie circulara, asta inseamna sa refolosim tot ce poate fi folosit pentru a proteja mediul si in general sa ducem o viata mai sanatoasa, mai buna.Aceste lucruri trebuie sa le facem impreuna si aceasta e o provocare pentru Guvernul urmator si pentru urmatorul, e o provocare pentru generatii intregi si eu voi promova acest lucru si cu toate guvernele pe care le mai prind eu. Va multumesc ca v-ati implicat si sa mergem sa plantam ceva", a concluzionat presedintele Iohannis.La randul sau, ministrul Mediului Mircea Fechet a precizat ca au fost peste 15.00 de santiere in toata tara, in cadrul acestei campanii de impadurire."Cu 9 luni in urma, in prezenta dumneavoastra domnule presedinte, demaram cea mai ampla campanie de impadurire din ultimul deceniu. Iata-ne astazi intr-un alt moment aniversar cand putem sa spunem ca ne-am indeplinit misiunea. Vom planta astazi ultimii pomi din ce 50 de milioane pe care ne-am propus si am reusit sa ii plantam.Exista peste 3.000 de suprafete plantate de la zero, am avut peste 15.000 de santiere in toata tara. Aceasta campanie s-a desfasurat sub inaltul patronaj al Presedintiei Romaniei", a afirmat Mircea Fechet.