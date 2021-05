Presedintele Iohannis i-a felicitat pe medicii de la urgente: "A fost un an infernal, sunteti eroii nostri"

"Ati fost in prima linie. Sunteti eroii nostri. Nu se pot aduce suficiente multumiri pentru munca depusa si de personalul UPU si de corpul medical", a subliniat el."Va admir pentru daruirea, pentru abnegatia cu care va faceti profesia, salvati vieti in fiecare zi, dati speranta oamenilor bolnavi si pentru asta meritati nu doar felicitari, ci si multumiri. Am venit la o unitate UPU nou-nouta care se va deschide zilele urmatoare, e o unitate model, moderna, aparuta in urma colaborarii intre Primaria Sectorului 4 si Ministerul Sanatatii", a declarat Klaus Iohannis, dupa vizita facuta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului "Bagdasar-Arseni", cu ocazia Zilei Internationale a Medicinei de Urgenta.El a mentionat ca Primaria s-a ocupat de cladirea propriu-zisa, iar Ministerul Sanatatii a folosit fonduri europene pentru dotare."E o dotare ultramoderna. E un exemplu de cum dorim sa arate spitalele din Romania. In anii care vin vom vedea nu doar unitati, ci si spitale moderne", a declarat presedintele.Seful statului le-a multumit medicilor de la Urgente pentru eforturile din ultimul an."A fost un an infernal pentru personalul din medicina de urgenta, un an infernal acest an pandemic, in care lucrurile s-au complicat peste masura, ati lucrat pana la epuizare, ati salvat foarte multe vieti si ati contribuit seminificativ la buna gestionare a situatiilor complicate in aceasta pandemie. Ati fost in prima linie. Sunteti eroii nostri. Nu se pot aduce suficiente multumiri pentru munca depusa si de personalul UPU si de corpul medical. Va felicit si va multumesc", le-a transmis Klaus Iohannis