Presedintele Iohannis, premierul Orban si ministrul Bode testeaza trenul pe ruta Gara de Nord - Aeroportul Otopeni

Ministrul Lucian Bode a afirmat saptamana trecuta ca linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroport Otopeni va fi data in folosinta in decembrie.Linia CF Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda este finalizata in proportie de 97%, potrivit CFR Infrastructura.Noua legatura feroviara catre Aeroportul Otopeni a fost testata in premiera duminica, 13 septembrie. Primul tren ajuns apartine operatorului privat Transferoviar Calatori din Cluj Napoca, potrivit Club Feroviar.Un singur tren va duce calatorii din Gara de Nord la aeroportul Otopeni, iar intervalul de succedare va fi de 50 de minute, a declarat, recent, Dan Costescu, directorul general al CFR Calatori. Asociatia Pro Infrastructura a solicitat ca trenurile pentru legatura Bucuresti Nord - Aeroport Otopeni sa vina la un interval de 20 de minute, nu la 50 de minute, cum este prevazut, pentru ca o asemenea frecventa este mult sub cea a autobuzelor existente.Potrivit CFR SA, noua cale ferata spre aeroport porneste din zona de racordare (fosta Halta Odaile) pe aproximativ 600 de metri, traseul continua cu o zona de consolidare, in lungime de 900 de metri, si un viaduct de 1,52 kilometri, care supratraverseaza DN1, pana la noua statie de calatori, de la Terminalul Sosiri Aeroportul International 'Henri Coanda'. Pe intregul traseu a fost montata linia de cale ferata, constructorul executand in prezent ultimele lucrari de buraj si profilare mecanica.Proiectul "Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroportul International 'Henri Coanda' Bucuresti - FAZA I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroportul International 'Henri Coanda' Bucuresti" prevede construirea unei cai ferate simple pe o lungime de 2,95 km, cu trei podete, un viaduct de 1,52 km lungime (37 de pile si o culee) care supratraverseaza DN1 si o statie CF, cu linie dubla, la Terminalul T1.Pe categorii de lucrari lucreaza urmatorii constructori: Arcada (constructii civile/viaduct), Wiebe (suprastructura CF) si Alstom (instalatii semnalizare si telecomunicatii).Valoarea contractului este de 398,1 milioane de lei. Sursa de finantare o constituie fondurile europene nerambursabile.