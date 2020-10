Klaus Iohannis: Pentru Romania, pandemia de COVID-19 reprezinta cea mai dramatica perioada de dupa 1989

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Pentru Romania, pandemia de COVID-19 reprezinta cea mai dramatica perioada de dupa 1989. Pe fondul unei incertitudini globale, mai ales la nivel economic, tara noastra a trebuit sa se adapteze intr-un timp foarte scurt si va continua sa o faca, pentru a implementa toate masurile necesare de crestere a capacitatii de gestionare a acestei crize atat pe plan medical, cat si din perspectiva sistemului educational, a asigurarii serviciilor publice si mai ales in ceea ce priveste cresterea rezilientei economice", a declarat Klaus Iohannis in mesajul prezentat, joi, de consilierul de stat Constantin Ionescu in cadrul deschiderii Bucharest Forum 2020.Seful statului aminteste ca Romania a obtinut de curand statutul de piata de capital emergenta."Masurile economice cuprinse in Planul de relansare vor pune bazele noului model de dezvoltare, unul al investitiilor, al responsabilitatii si al sustenabilitatii. Pe langa accelerarea proiectelor de infrastructura de transport si energie , acest nou model urmareste dezvoltarea economica prin digitalizare, inovare, dezvoltare si aplicare de noi tehnologii in agricultura, energie si industrie", a afirmat Iohannis.Presedintele Iohannis puncteaza ca masurile economice necesare depasirii efectelor crizei sanitare trebuie adaptate."In viitorul apropiat sunt necesare eforturi consistente pentru continuarea procesului de consolidare a capacitatii tarii noastre de a se raporta eficient, proactiv si adecvat la impredictibilitatea evolutiilor din mediul de securitate global, astfel incat sa putem gestiona, cu eficacitate si consecvent, orice riscuri si amenintari conexe acestora. Un stat puternic este un stat care asigura un cadru optim de dezvoltare a democratiei participative, in care sunt garantate drepturile si libertatile cetatenilor si este incurajata participarea cetatenilor, inclusiv la solutionarea unor probleme care tin de securitatea nationala", a spus seful statului.Iohannis a aratat ca, potrivit Strategiei Nationale de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024, eforturile de imbunatatire a rezilientei societale si a infrastructurii critice trebuie sa fie calibrate pentru a raspunde noilor tipuri de amenintari, survenite inclusiv pe fondul evolutiilor tehnologice, iar drept urmare, un rol central fiind acordat colaborarii pe multiple planuri: public-privat, cetatean-comunitate si civil-militar.