Iohannis despre PNRR: Este proiectul unei generatii, abordarile politicianiste subrezesc sansele de reusita VIDEO

"Abordarile politicianiste subrezesc sansele de reusita a proiectului. Acum este momentul ca toate fortele politice responsabile sa dea dovada de responsabilitate si sa sustina acest efort national. Fac apel la guvernanti sa continue demersurile astfel incat la nivel central sa fie foarte clare procedurile pentru accetarea proiectelor", a declarat Iohannis."Bucuria finalizarii PNRR este una de etapa. Am facut primul pas, dar greu abia acum incepe. Vreau sa fim foarte bine pregatoti pentru etapa cea mai importanta: punerea lui in aplicare si finalizarea proiectelor. Putem construi proiectul unei generatii, care sa insemne schimbarea profunda a Romaniei. De reusita PNRR depinde cum va arata viitorul Romaniei. Acest demers nu are culoare politica, chiar daca a fost negociat cu mari eforturi de actuala coalitie de guvernare. Acest plan apartine Romaniei, iar implementarea sa se va intinde oricum dincolo de mandatul actualului guvern. Abordarile politicianiste nu fac decat sa subrezeasca sansele de reusita. Acum este momentul sa se iasa din logica de partid", a declarat Klaus Iohannis.Presedintele a facut un apel la guvernanti sa continue demersurile in domeniul PNRR, inclusiv cele de comunicare. De asemenea, Iohannis a facut apel la primari si alte autoritati locale ca imediat dupa aprobarea PNRR de catre Comisia Europeana sa gaseasca proiectele cele mai potrivite.