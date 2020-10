Klaus Iohannis va depune o coroana de flori in memoria victimelor de la Colectiv

Tot vineri este asteptat ca seful statului sa promulge legea privind acordarea de tratament medical pe toata durata vietii supravietuitorilor tragediei de la Colectiv."Cu siguranta ca lucrurile s-au schimbat si am invatat ceva, cel putin politicienii mai responsabili au invatat ceva de aici. Vineri se implinesc cinci ani de la tragedia de la Colectiv si (...) exact vineri, cand se implinesc cinci ani, voi promulga legea care permite extinderea perioadei pentru cei care au avut de suferit", a anuntat seful statului, miercuri, intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni.Pe 14 octombrie, Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat un proiect potrivit caruia cheltuielile aferente oricaror tratamente, in tara sau strainatate, ale persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata in urma incendiului de la Clubul Colectiv vor fi platite din bugetul Ministerului Sanatatii pe toata durata vietii acestora.64 de persoane si-au pierdut viata in urma tragicului eveniment petrecut in seara de 30 octombrie 2015 la Clubul Colectiv din Bucuresti , unde trupa Goodbye to Gravity sustinea concertul de lansare a unui nou album. Incendiul izbucnit in timpul concertului din cauza unor artificii s-a extins rapid.