Actorul Ion Dichiseanu va fi inmormantat sambata la Cimitirul Bellu

Sicriul cu trupul actorului , acoperit cu steagul Romaniei, a fost depus vineri in foaierul Teatrului Nottara, unde va ramane pana sambata, la ora 10,00.Masina mortuara cu care a fost adus trupul neinsufletit a fost condusa de o femeie, aceasta fiind una dintre dorintele lui Ion Dichiseanu.In foaierul Teatrului Nottara au fost prezente fosta sotie a actorului Simona Florescu, fiica acestuia, Ioana, si nepoata.Zeci de admiratori ai marelui actor au venit la Teatrul Nottara pentru a-i aduce un ultim omagiu. Printre acestia s-au numarat actorii Valentin Teodosiu, Eugen Cristea, Tudorel Filimon, Razvan Banica, fosta gimnasta Sandra Izbasa , cantaretul Paul Surugiu - Fuego.Ion Dichiseanu, care a murit joi la Spitalul Floreasca, va fi inmormantat cu onoruri militare.Actorul Ion Dichiseanu a murit joi, la varsta de 87 de ani. El se afla internat de mai multe luni la Spitalul Floreasca.La inceputul lunii februarie, Ioana Dichiseanu, fiica lui, a publicat un mesaj pe Facebook in care anunta ca actorul se confrunta cu probleme de sanatate cauzate de o investigatie "facuta gresit" la o clinica privata.Ea a publicat numeroase mesaje legat de starea lui de sanatate si revenirea acasa. La finalul lunii aprilie, nota: "Eu il vad pe tata ca fiind un om luminos, cu pofta si dorinta de viata. Si reuseste sa ii faca si pe cei din jurul lui sa fie la fel. Sunt increzatoare in fortele lui, dar si in cele ale medicilor de la Spitalul Floreasca. Ne rugam neincetat ca Dumnezeu sa il aduca sanatos acasa!".Nascut pe 20 octombrie 1933, la Adjud, Ion Dichiseanu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti , Facultatea de Teatru, in 1959.Cariera lui se intinde pe parcursul a sase decenii.Actorul este cunoscut pentru numeroase roluri interpretate pe scena Teatrului Nottara, aparitii in teatru TV si radiofonic, dar si pentru cele peste 50 de filme in care a jucat.