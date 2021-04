Ion Radoi, liderul sindicatului care a creat haos la metrou, anunta ca situatia se poate repeta oricand daca Metrorex taie salariile VIDEO

"In acea zi nu a fost greva, nu a organizat nimeni o greva, pentru ca greva se face, juridic, asa: se face o negociere cu Administratia, o conciliere cu Ministerul Muncii, o greva de avertisment de doua ore, dupa care greva propriu-zisa. Acestea sunt procedurile cand faci o greva. Numai ca de data asta nu avem de-a face cu o greva, sindicatul nu s-a implicat, nu a avut nicio problema, ci s-a intamplat altceva: a fost oprire voluntara a lucrului, care se poate intampla oricand, si azi, si maine, si poimaine. Si aia nu este problema sindicatului", a afirmat Ion Radoi. Presedintele USLM a subliniat ca sindicatul va demara pasii legali pentru declansarea grevei in cazul in care Metrorex va taia salariile angajatilor sau va face disponibilizari."(In cazul in care Metrorex taie salarii sau face disponibilizari, n.r.) sigur facem greva, adica vom respecta legea, in ordinea mentionata. Daca vor fi dati oameni afara sau li se ia din salariu , incepem procedurile pe care vi le-am spus mai devreme", a mentionat Ion Radoi.Presedintele USLM a insistat ca nu sindicatul a organizat oprirea lucrului petrecuta la finalul lunii martie."Oricand (mai pot aparea astfel de actiuni, n.r.). Daca se iau masuri de catre Drula (ministrul Transporturilor, Catalin Drula , n.r.) sa dea oameni afara, sa le ia din salarii, ne asteptam oricand (la oprirea lucrului, n.r.), pentru ca nu e problema mea, a liderului de sindicat. Cand este greva organizata, atunci o treime (din circulatia trenurilor, n.r.) trebuie asigurata. Si greva organizata inseamna negociere cu administratia , cu Ministerul Muncii, sa faci o greva de avertisment si pe urma greva propriu-zisa. Atunci esti obligat sa asiguri o treime. Dar nu in conditiile in care oamenii au facut o oprire voluntara a lucrului. Cine sa-i controleze? Ca nu sindicatul a organizat actiunea", a sustinut Ion Radoi.Liderul sindical a mai declarat ca niciun sistem de metrou din lume nu este rentabil si a apreciat ca actualele conduceri ale Ministerului Transporturilor si Metrorex nu vor reusi sa faca rentabil metroul din Bucuresti "Dumnealor, in necunostinta de cauza, spun ca facem disponibilizare de 1.700 de locuri, trebuie sa bagam metroul in insolventa. Unde s-a pomenit asa ceva in toata lumea? Niciun metrou din lume nu este rentabil. Dansii vor sa-l faca rentabil. Succes! Sa vedem cum? Noi nu avem cu cine sa lucram", a adaugat Ion Radoi.In 26 martie, circulatia trenurilor de metrou a fost blocata de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a pus protestul pe seama anuntului privind eliberarea spatiilor comerciale si i-a sfatuit pe angajatii de la metrou sa nu se lase amagiti.