IPS Teodosie, noi declaratii despre botez: "Nu poti sa pui in cristelnita pe un copil de la incubator"

"Cred ca le-ati ascultat in comunicatul Patriarhiei, nu am ce sa adaug. Ceea ce spuneam mai inainte ca nu se schimba, asa a ramas. Eu niciodata nu ma bazez pe pareri personale si nici nu ma grabesc sa spun. Daca este o randuiala de doua mii de ani, aceea ramane valabila", a afirmat Teodosie.El a mentionat ca nu poate fi pus in cristelnita un copil de la incubator , dar unul sanatos trebuie botezat dupa canoane."De exemplu, nu poti sa pui in cristelnita pe un copil de la incubator si atunci la incubator sunt acele nevoi specifice, dar copilul sanatos intotdeauna trebuie botezat dupa canoane ca sa respectam si invatatura si practica liturgica. (...) Poate fi botezat si la o zi daca este o necesitate. Exista botezul de urgenta, noi avem specificate in cartile de cult toate situatiile urgente sau normale. Urgent inseamna daca un copil este gata sa moara", transmis Arhiepiscopul Tomisului.El a mai declarat ca vor fi facute consfatuiri pentru ca orice preot sa stie sa boteze si sa nu ii fie teama sa faca acest lucru."Vor fi consfatuiri, vom face practica cu studentii, toate sa fie puse intr-o lumina favorabila, sa stie orice preot sa boteze si orice ierarh sa nu ii fie frica. Pentru mine e cel mai frumos moment si am botezat sute, poate chiar mii, dar nu am avut nicio sincopa", a transmis IPS Teodosie.Intrebat ce se intampla daca un parinte il roaga sa nu afunde copilul in cristelnita, Arhiepiscopul Tomisului a raspuns: "Mai m-au rugat si am facut cum a fost randuiala si mi-au multumit pentru ca unii de emotie vor sa roage ceea ce nu este normal sa te roage. Noi avem randuiala noastra care are doua mii de ani si o tinem mai departe ca aceasta este cea mantuietoare. (...) Nu am facut pana acum nicio exceptie. Daca nu se impune exceptia. Doar daca merg in spital , acolo fac exceptie, stropesc pe un copil de la incubator care este in pericol sa moara, il pot stropi cu aghiasma, daca este incubator, aceea este exceptia".Ritualul botezului ramane neschimbat, iar slujbele se vor desfasura tot prin scufundarea copilului de trei ori in cristelnita, Sfantul Sinod transmitand joi ca Biserica Ortodoxa Romana nu poate modifica doctrina sa, ritualul sau liturgic, ca preotul, in urma discutiilor cu parintii si cu nasii, va trebui sa se informeze in legatura cu starea de sanatate a copilului in cazul celor cu sanatate precara. De asemenea, Studentii la Teologie vor fi instruiti cu privire la savarsirea actului intreitei "afundari" din timpul slujbei Botezului.