Raspunsul lui IPS Teodosie la acuzatiile de plagiat la doctorate: "Eu nu am plagiat nimic. Nu persoana este acuzata, calculatorul este acuzat" VIDEO

Arhiepiscopul Tomisului a anuntat ca va continua demersurile pentru infiintarea Mitropoliei

"Eu nu am plagiat nimic. Nu sunt acuzat de plagiat. Sa va spun despre ce este vorba. La doctorat, cine e acuzat? Nu persoana, calculatorul este acuzat. Am avut o intrunire la universitate, deci calcultorul nostru care este identic cu cel de la CNATCU arata ca nu este plagiat. Cei din comisia teologica, care nu sunt doar ortodocsi, acuza plagiat impotriva evidentei calculatorului. Ce e asta. E ceva cu totul tendentios", a declarat IPS Teodosie.In ceea ce priveste datoriile catre Patriarhie, acesta a spus "ca se rezolva in cateva zile"."Datoriile materiale nu sunt o problema. Se platesc si in cateva zile. Nu e o problema. Astea nu sunt o valoare in sine", a conchis acesta.rhiepiscopului Tomisului a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca cei care au luat decizia ca nu trebuie infiintata Mitropolia Tomisului nu cunosc istoria acestei zone pentru ca nu au reusit sa o studieze."Ei inca nu cunosc. Eu nu le dau vina. Cand vor cunoaste nu au cum sa spuna ca albul e negru si negru e alb. Nu au studiat, noi am trimis o sinteza. Ii invitam sa studieze. Va invit miercuri la ora 12 veti avea cea mai frumoasa surpriza, la Arhiepiscopie, in sala mare, unde vor lansa 100 de volume Monumenta Romania care vor intregi ceea ce am avut pana acum. Si acestea vor lamuri si mai mult, vor fi specialisti, istorici care va vor prezenta reperele istoriei acestui tinut care se compara cu ale Romei, ale marilor cetati. De ce sa ascundem istoria si de ce sa nu ne respectam demnitatea noastra. Aici e un tinut aparte, singurul loc care a avut rezonante in toata lumea crestina si in toata lumea in general", a afirmat IPS Teodosie.El a precizat ca la dorinta credinciosilor a facut si interventiile pentru infiintarea Mitropoliei."Am vrut sa fiu in rugaciune cu credinciosii si de fapt am facut la cererea lor. La cererea credinciosilor am facut si interventiile pentru Mitropolie, la dorinta credinciosilor am facut si aceste rugaciuni. Stau marturie mesajele pe care le am din Diaspora, sa nu opriti rugaciunea ca noi suntem in intuneric fara sa ne faceti Liturghie zilnica si fara acatist. Pana cand s-au deschis bisericile faceam Acatist in fiecare seara si aveam cu mine mii de oameni nu pentru mine sau a deveni vedeta cum a spus cineva, vedetele ies din cand in cand nu stau tot timpul. Am vrut sa fiu in rugaciune si voi fi in rugaciune si dupa ce nu va fi urma de pandemie. Am hotarat inaintea lui Dumnezeu ca nu mai pot sa ma opresc sa slujesc in fiecare zi Sfanta Liturghie. Ce e rau in asta?", a explicat Arhiepiscopul Tomisului.El a mentionat ca a avut o atitudine crestina, de aparare a credintei."Am avut o atitudine crestina, de aparare a dreptei credintei. A apara dreapta credinta nu este un lucru negativ, ci este un lucru pozitiv. Si iata credinciosii m-au urmat si la Sfantul Andrei, si la Boboteaza, si in alte imprejurari m-au urmat pentru ca eu am vorbit in numele lui Dumnezeu si nu am vorbit de capul meu. Asa mi-a spus constinta in numele lui Dumnezeu", a transmis IPS Teodosie.Intrebat daca nu e ii este teama de o sanctiune, el a raspuns: "Nu vorbim de sanctiuni. Vorbesc aici ceea ce este pozitiv. Ce sanctiuni? Dumnezeu poate sa imi dea sanctiuni. Numai de sanctiunea lui Dumnezeu ma tem".El a mai fost intrebat daca pentru binele Mitropoliei si pentru infiintarea acestei, s-ar retrage din functia de mitropolit."De ce sa ma retrag? A te retrage inseamna a abandona. Eu sunt pricina? Dar ce am facut ca sa nu fie Mitropolie ca sunt eu aici?", a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.Intrebat daca va face contestatie la decizia BOR, el a afirmat: "Nu se fac contestari, se studiaza, pentru ca nu s-a studiat. Este un raspuns al Cancelariei, nu este un raspuns al Sfantului Sinod. Nu s-a dezbatut in Sinod aceasta problema".In cadrul scrisorii oficiale sunt mentionate si alte aspecte, cum ar fi actiunile controversate din perioada pandemiei conduse de arhiepiscop, dar este ridicata si problema tezelor de doctorat plagiate obtinute in cadrul Facultatatii de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitatii Ovidius, din Constanta.Este pentru prima data cand Sinodul adopta o pozitie mai dura, care sa il vizeze direct pe IPS Teodosie, desi numeroase derapaje ale acestuia au ajuns in atentia publica. Au mai existat diverse atentionari anterioare, discrete, care au facut referire la el indirect, nu intr-o maniera hotarata.