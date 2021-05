Scandal la varful bisericii. IPS Teodosie il critica pe Banescu pentru declaratiile despre vaccinare: "Nu murim cand vrea medicul, ci cand vrea Dumnezeu"

"Hristos este doctorul suprem, iar cel ce comenteaza este un laic care nu poate sa inteleaga ce traieste un slujitor. Am citit (ce-a spus) si m-am mirat. Mi-a fost student, dar vrand sa dea raspunsuri de tot felul, se incurca in ele. E treaba medicilor sa se implice, noi nu ne amestecam. Mai mare protectie ca a lui Dumnezeu nu putem avea. Nu murim cand vrea medicul, ci cand vrea Dumnezeu, asa incat sa nu amestecam lucrurile", a declarat IPS Teodosie, luni, 3 mai, la Antena 3.IPS Teodosie a facut aceste declaratii deoarece nu este de acord cu ce sustine Vasile Banescu care a afirmat ca vaccinul nu trebuie comparat cu Sfanta Impartasanie si ca preotii care au sustinut ca "vaccinul autentic si cel mai bun este Sfanta Impartasanie" au facut o greseala.Vasile Banescu declarase anterior: "Ma gandeam la un joc de cuvinte nefericit pe care il fac unii declarati zgomotos antivaccinisti din randul clerului, oameni care spun ca nu ne trebuie vaccin pentru ca vaccinul autentic si cel mai bun este Sfanta Impartasanie. Cand am auzit asta m-am cutremurat . Nu pentru ca Sfanta Impartasanie nu ar fi lucrul cel mai sfant din viata noastra, a crestinilor, ci pentru ca e comparat acest lucru, cel mai sfant, trupul si sangele lui Cristos, cu un vaccin".Declaratia venea in contextual in care Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie afirmase ca nu se vaccineaza si ca impartasania este substitut pentru vaccinEl a afirmat ca are alergii si nu se vaccineaza impotriva COVID-19, sustinand ca nu ar avea de ce sa faca acest lucru deoarece nu se imbolnaveste. Arhiepiscopul Tomisului considera ca preotii nu sunt medici ca sa recomande vaccinul si ca acest lucru ar fi o depasire a cunostintelor si atributiilor acestora.