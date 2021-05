De ce a intrat IPS Teodosie in atentia BOR tocmai acum. Theodor Paleologu: "Srisoarea Sinodului este foarte limpede si spune lucruri de bun simt"

Observatiile privind comportamentul lui IPS Teodosie, facute cu intarziere de un an

IPS Teodosie - un simbol

Impactul pozitiilor lui IPS Teodosie asupra BOR

Scrisoarea Sinodului, o delimitare de afirmatiile lui IPS Teodosie

In cadrul scrisorii oficiale sunt mentionate si alte aspecte, cum ar fi actiunile controversate din perioada pandemiei conduse de arhiepiscop, dar este ridicata si problema tezelor de doctorat plagiate obtinute in cadrul Facultatatii de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitatii Ovidius, din Constanta.Este pentru prima data cand Sinodul adopta o pozitie mai dura, care sa il vizeze direct pe IPS Teodosie, desi numeroase derapaje ale acestuia au ajuns in atentia publica. Au mai existat diverse atentionari anterioare, discrete, care au facut referire la el indirect, nu intr-o maniera hotarata.Politologul Theodor Paleologu a explicat pentru Ziare.com de ce pozitia Sinodului vine tocmai acum, dar si de ce scrisoarea este importanta in contextul actual.Theodor Paleologu spune ca ridicarea Arhiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie este o poveste veche si ca momentul este dat, pur si simplu, de faptul ca solicitarea a fost facuta acum. Mai mult, puncteaza ca, in primul rand, aceasta promovare este imposibila din cauza unor criterii administrative care nu sunt indeplinite."De ce acum? Pur si simplu pentru ca e vorba de un raspuns la o solicitare din partea Arhiepiscopiei Tomisului. E vechea poveste cu ridicarea acesteia la rang de mitropolie.Argumentul cel mai important pentru care Sinodul nu accepta ridicarea Arhiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie este faptul ca o mitropolie presupune niste eparhii sufragane, adica trebuie sa fie doua episcopii in afara de episcopia mitropolitului, deci pur si simplu nu reuneste conditiile administrative minimale", explica Theodor Paleologu.Politologul atrage atentia asupra faptului ca scrisoarea vorbeste despre problema plagiatelor, un fenomen de amploare in Romania. Totusi, facultatile de teologie nu au intrat adesea in vizorul dezvaluirilor privind tezele de doctorat copiate. Mi se pare foarte important ca acest document vorbeste despre problema plagiatelor in institutele teologice pentru ca facultatile de teologie nu sunt din acest punct de vedere diferite de alte facultati din Romania si e important ca acest text acorda o asemenea importanta integritatii academice", adauga Theodor Paleologu.Intrebat care va fi impactul scrisorii si cum se va reflecta in opinia publica, Theodor Paleologu sustine ca "multi vor vedea partea de scandal". Totusi, documentul explica de ce nu poate Arhiepiscopia Tomisului sa primeasca rang de mitropolie, argumentul administrativ fiind cel mai important."Sunt esentiale, in contextul actual, observatiile despre atitudinea provocatoare, despre indisciplina si razvratire si acest pasaj spune ce am spus si eu de un an de zile. Cu o intarziere de un an, avem un raspuns foarte clar din partea Sinodului si cred ca Sinodul nu vrea sa faca valuri. Eu cred ca patriarhul a procedat cu foarte mult tact. Intai a atentionat discret, cu diplomatie, si acum avem acest document care e foarte limpede si spune lucruri de bun simt, evidente", explica Theodor Paleologu.Politologul mentioneaza ca IPS Teodosie a devenit "un fel de simbol", fie al "ortodoxiei adevarate" pentru o categorie, fie "un simbol negativ" pentru altii."Eu sper ca va intelege mesajul. Inaltpreasfintitului Teodosie a revenit uneori asupra anumitor afirmatii si, dupa parerea mea, e mai putin negru decat se spune in general. Sigur ca pentru multa lume IPS Teodosie a devenit un fel de simbol, un simbol al ortodoxiei adevarate pentru unii, pentru altii devine un simbol negativ. Eu cred ca are tot interesul sa iasa din aceasta logica a simbolurilor, fie negative, fie pozitive, si sper ca o sa fie mai atent pe viitor", adauga Theodor Paleologu.Theodor Paleologu sustine ca actiunile lui IPS Teodosie "au creat falsa impresie ca exista un curent important in sanul Bisericii, care contesta orice fel de masuri sanitare si care e impotriva vaccinarii". Totusi, afirma ca lucrurile nu stau asa in realitate."Majoritatea Sinodului a avut o pozitie rezonabila, majoritatea preotilor la fel. Sigur ca sunt exceptii si e adevarat, nu putine. Dar e vorba, totusi, de o minoritate. Dar creeaza o falsa impresie in spatiul public, mai cu seama in ochii celor care nu cunosc foarte bine realitatile bisericesti.Sigur ca sunt nemultumiti cei care sunt in majoritate ca un episcop sau doi sa creeze o imagine gresita asupra Sinodului", explica Theodor Paleologu.Mai mult, sustine ca cele mai vehemente si vocale personaje nu sunt preoti, ci laici, cu un discurs foarte radical."Sunt oameni care au o cultura teologica dupa ureche, ei nu stiu mare lucru, pentru ei antivaccinismul devine un eveniment de definire a ortodoxiei, ceea ce este o monstruozitate. Pentru unii dintre oamenii acestia vaccinul este un semn al Anticristului. Botnita, cum zic ei, masca de protectie, este un semn al Anticristului. Acestea sunt niste monstruozitati pe care preotii nu le spun, nici macar IPS Teodosie nu a spus vreodata asa ceva. A spus ca el nu se vaccineaza pentru ca are alergii. Este dreptul lui. Dar nu a spus niciodata ca vaccinul este Anticristul. Asta au spus unii preoti deliranti", spune Theodor Paleologu."Evident ca aici avem si o intentie din partea Sinodului de a se delimita de anumite manifestari ale Inaltpreasfintitului Teodosie din ultima vreme si, de fapt, e chiar vorba de mai multi ani, nu numai din vremea pandemiei. Cum e de pilda problema plagiatelor de la Facultatea de Teologie din Constanta. Deci asa se explica partea a doua din scrisoare si este sobra, spune exact ce trebuie", concluzioneaza Theodor Paleologu.

IPS Teodosie si pandemia de COVID-19

IPS Teodosie a desfasurat mai multe actiuni in timpul pandemiei de COVID-19 care au fost contrare recomandarilor Guvernului in contextul epidemiologic.A repetat slujba de Inviere din 2020 cand s-au ridicat restrictiile, a militat pentru sustinerea pelerinajelor de Sfanta Parascheva, la Iasi, si de Sfantul Dumitru, la Bucuresti , a tinut ceremonia cu ocazia Sfantului Andrei desi Constanta era in carantina la momentul respectiv, nu a purtat masca si nu a pastrat distantarea la slujbe si a impartasit mai multi oameni cu aceeasi lingurita.Mai mult, a organizat o serie de evenimente timp de trei zile, la Constanta, la care au participat sute de oameni, cu ocazia Sfantului Haralambie. A tinut slujba la ora 22:00, cu toate ca, in perioada respectiva, circulatia era interzisa in intervalul respectiv, a defilat fara masca, desi aceasta inca era obligatorie in spatiile publice, iar toate acestea s-au intamplat cu parafa primarului Constantei, Virgil Chitac.