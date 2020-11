IPS Teodosie ameninta ca va da in judecata autoritatile daca vor interzice pelerinajele de Sfantul Andrei: "Voi cauta cei mai iscusiti juristi, care deja m-au contactat"

"Cum sa nu ajung eu la pestera in ziua Sfantului Andrei. Este imposibil! Si cum sa nu ajunga constantenii acolo? Dar, eu cred ca pot sa ajunga toti romanii", a anuntat IPS Teodosie la postul de radio al arhiepiscopiei, potrivit Dobrogea Live, citat de News Maker El sustine ca nu exista niciun motiv pentru care sa fie interzise evenimentele religioase de la lacasul de cult cu ocazia sarbatorii Sf. Apostol Andrei. Ierarhul ameninta in prima faza ca, daca pelerinajul va fi interzis, va cauta niste avocati foarte seriosi pentru a ataca in instanta decizia."Eu voi incepe demersurile, imi caut niste avocati foarte seriosi, pentru ca, nu putem sa fim impiedicati sa mergem la vatra noastra parinteasca, la originea noastra spirituala. Vom tine toate regulile, este un loc atat de larg acolo", precizat IPS Teodosie.Ulterior, revine si considera ca e mai bine ca sa nu mai astepte o decizie a autoritatilor si sa obtina singur o decizie in instanta, favorabila organizarii pelerinajului: "Trebuie sa avem chiar o sentinta in sensul acesta si vom face o interventie. (...) voi cauta cei mai iscusiti juristi, care deja m-au contactat", a adaugat IPS Teodosie.El mai sustine ca este imposibil sa nu ajunga la pestera in ziua Sfantului Andrei si ca este o sarbatoare nationala, care a fost pusa in calendar alaturi de 1 decembrie."Cum sa nu ajung eu la pestera in ziua Sfantului Andrei. Este imposibil! Si cum sa nu ajunga constantenii acolo? Dar, eu cred ca pot sa ajunga toti romanii. Este adevarat Apostolul tuturor romanilor. Aici nu este o sarbatoare locala, este o sarbatoare nationala, si chiar a fost pusa in calendar ca sarbatoare nationala, sarbatoarea Sfantului Andrei, alaturi de 1 decembrie, de asemenea sarbatoare nationala, care tine de unirea tuturor romanilor intr-o singura tara", a mai declarat arhiepiscopul Tomisului.Acesta a adaugat ca nu se multumeste cu "restrictii care nu au nicio logica si care restrang drepturile noastre de inchinatori"."Eu voi face toate demersurile. De azi intr-o saptamana cand ne vedem trebuie sa avem deja... vom merge chiar sa ne sustinem drepturile noastre de inchinatori, in instanta. Eu nu ma multumesc cu niste restrictii care n-au logica si care ne restrang drepturile noastre de inchinatori", a mai precizat Teodosie.Miercuri, 11 noiembrie, acesta s-a aflat in fruntea unui sobor de preoti care au oficiat o slujba religioasa noaptea pe strazile unei comune constantene pentru "alungarea" coronavirusului.Citeste si: VIDEO IPS Teodosie a iesit noaptea pe ulitele satului sa alunge COVID-ul. Soborul a fost urmat de o masina cu instalatie de amplificare a slujbei Mai multi locuitori s-au alaturat soborului de preoti, in total fiind vorba despre peste 20 de oameni, iar in spatele alaiului a circulat o dubita cu boxe prin care rasuna slujba.In perioada pandemiei, IPS Teodosie s-a facut remarcat prin mai multe declaratii si actiuni controversate. In 16 mai, a doua zi dupa instaurarea starii de alerta, arhiepiscopul Tomisului a impartasit mai multi copii pe treptele din fata catedralei Sf. Petru si Pavel din Constanta, folosind acelasi potir si aceeasi lingurita.Citeste si: VIDEO IPS Teodosie recidiveaza in dispretul vietii: A impartasit bebelusi cu aceeasi lingurita, in ziua in care Romania inregistra 555 de cazuri de COVID -19 De asemenea, Arhiepiscopia Tomisului a refacut slujba din noaptea de Inviere in noaptea de 25 spre 26 mai in toate bisericile si manastirile care tin de arhiepiscopie, decizie criticata de catre Patriarhie.La inceputul lunii iulie, in plina pandemie, arhiepiscopul Tomisului a oficiat o slujba la care au participat cateva sute de oameni in conditii de zero distantare sociala sau masti de protectie si sfidand chiar regulile transmise de Patriarhie la redeschiderea bisericilor. Slujba a avut loc la o manastire din satul Gheorghiteni, comuna Dorna Arini din judetul Suceava.Citeste si: VIDEO Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, sfideaza pandemia. Masurile de protectie au fost ignorate la slujba de duminica