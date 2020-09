Iustin Paraschiv: Grupul Carmistin pregateste elevi pentru un val nou de profesionisti in industria agroalimentara

Infiintat in anul 2000 de omul de afaceri Iustin Paraschiv, in baza experientei acumulate in cadrul companiei producatoare de mezeluri "Ana si Cornel", afacere detinuta de familia sa, Grupul Carmistin este unul dintre putinele holdinguri romanesti care integreaza in proportie de 90% lantul de productie agrozootehnic, incepand de la cultivarea cerealelor, productia de furaj, cresterea animalelor de ferma (pui, porc, vita) pana la abatorizare, procesare si distributie de produse si preparate din carne (inclusiv in reteaua proprie de retail).a decis in 2008 transformarea Carmistin in grupul Carmistin, avand ca obiectiv principal crearea unuia dintre cei mai mari jucatori din industria agroalimentara din Romania. Grupul a inceput sa se dezvolte pe linii de business diferite, dar complementare.Una dintre cele mai performante companii din cadrul holdingului este Avicarvil, destinate productiei de carne de pui. Aceasta se afla in judetul Valcea si a fost infiintata in 2008, cand omul de afaceri Iustin Paraschiv a preluat Divizia Agro de la Oltchim.Iustin Paraschiv recunoaste ca un merit important in dezvoltarea sustinuta a grupului pe care il conduce l-a avut echipa de management pe care a reusit sa o formeze. Cu o medie de varsta de numai 33 ani si cu o mentalitate diferita in afaceri, aceasta si-a fixat intotdeauna obiective indraznete si, prin decizii si strategii la fel de ambitioase, au reusit de fiecare data sa isi atinga obiectivele pe care si le-au propus.De aceea astazi, Carmistin vine in sprijinul elevilor din zonele sarace ale tarii, cu scopul de a le inlesni acestora dobandirea competentelor necesare pentru ocuparea unui loc de munca.Proiectul "Accesul tinerilor la viitor - ACTIV. Stagii de practica pentru elevi" are o valoare totala de 2,373,389.52 lei, din care peste 94% este finantare nerambursabila, contributia proprie fiind de 118,693.22 lei. Perioada de implementare este de 24 luni (07 iulie 2020 - 06 iulie 2022), iar grupul tinta este alcatuit din 182 de elevi de scoala profesionala si liceu tehnologic (ISCED 2-3 nivel calificare 3 si 4; ISCED 4) cu domiciliul/resedinta intr-o regiune mai putin dezvoltata a Romaniei (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru), care studiaza in domenii precum Protectia Muncii, Industrie Alimentara, Mecanica, Electrica, la licee din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia.Dintre elevii inclusi in grupul tinta, Carmistin vizeaza ca cel putin 10% sa provina din mediul rural, iar un procent mediu de 30% este estimat a fi acoperit de elevi de gen feminin, avand in vedere specificul specializarilor unde predomina elevii de sex masculin."Ne dorim ca specialistii din aceasta industrie sa aiba o sansa sa profeseze si sa se dezvolte si la noi in tara. Din cauza migrarii excesive a fortei de munca specializata in aceasta industrie catre Europa de Vest, avem un mare deficit de specialisti la nivel national. Grupul nostru face toate demersurile posibile pentru a reduce deficitul din aceasta industrie.Chiar in acest an am accesat doua programe europene al caror obiectiv este imbunatatirea competentelor profesionale ale unui numar de 364 de viitori absolventi din invatamantul secundar si tertiar non-universitar. Accesul tinerilor la viitor - ACTIV. Stagii de practica pentru elevi." este unul dintre aceste programe. Oferim acestor elevi posibilitatea de a participa la sesiuni de informare, orientare si consiliere profesionala in sesiuni de consiliere individuala si de grup, efectuarea unor stagii de practica in unitatile noastre de productie, obtinand calificari de nivel 3 si 4, precum si obtinerea unui loc de munca in cadrul Avicarvil la finalizarea studiilor. Este esential sa ajutam la formarea tinerelor generatii si sa ajutam la crearea de forta de munca specializata in domeniu, oferind un val nou de profesionisti industriei", sustine Tiberiu Berbece, vicepresedinte Grup Carmistin, Grup din care face parte si compania AVICARVIL S.R.L.Proiectul derulat de Avicarvil are printre obiective cresterea numarului de parteneriate locale dintre unitatile de invatamant si mediul de afaceri pentru promovarea, organizarea si derularea de stagii de practica specializate in beneficiul grupului tinta astfel incat sa flexibilizeze traseele catre si dinspre companii si scoala.Totodata se doreste consolidarea cunostintelor si abilitatilor practice ale beneficiarilor proiectului prin organizarea si derularea de stagii de pregatire practica pentru 182 de elevi.Nu in ultimul rand se vrea calificarea unui numar de 140 de persoane din grupul tinta (respectiv minimum 76% din totalul persoanelor inscrise in grupul tinta) la incetarea calitatii de participant in proiect si ocuparea unui loc de munca de catre minimum 40 de persoane din grupul tinta (21% din totalul persoanelor inscrise in grupul tinta) la incetarea calitatii de participant in proiect.Avicarvil este, in prezent, unul dintre principalii jucatori de pe piata producatorilor de pui din Romania, cu un model de business integrat si un numar de angajati ce depaseste 1.500.In urma unor investitii de 30 de milioane de euro, activitatea Avicarvil a crescut pana in punctul in care a ajuns sa detina cea mai mare productie de carne de pasare din judetul Valcea, ajungand, in total, la o capacitate de aproximativ 20 de milioane de pui crescuti si abatorizati in facilitatile proprii. O alta serie de investitii de 20 de milioane de euro au creat 1.000 de locuri de munca si au adus performanta in ferme cu ajutorul tehnologiei.Din ferme, pasarile pleaca catre unul dintre abatoarele proprii, apoi spre centre comerciale din toata tara precum Metro, Cora, Kaufland, Carrefour, Selgros, Profi si altele.