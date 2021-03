Jaf in sanatate la spitalul din Constanta: farmacia facuta cadou pe 49 de ani sefului PSD, angajari cu probleme si achizitii publice ilegale

Contractul nu va ramane

Raportul problemelor, trimis la Consiliul de Administratie al spitalului

Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu , a dispus efectuarea unui control la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta " Sf. Apostol Andrei" Constanta, in urma caruia s-au descoperit o serie de nereguli, printre care se numara achizitii publice ilegale si angajari cu probleme. Mai mult, si la externalizarea serviciilor medicale si nemedicale s-au descoperit abateri.Raportul arata cum firma presedintelui PSD Constanta, Ion Dumitrache, a primit in chirie farmacia de la parterul Spitalului Judetean, fara licitatie sau fara a fi studiate alte oferte. Contractul cu Eurosantis s-a incheiat in anul 2010 pentru 49 de ani, scrie constanta.info. "Contractul de asociere a fost tratat de fapt ca un contract de concesiune/inchiriere prin incasarea sumei minime de plata de 1.000 de euro/luna in locul procentului de 1% din adaosul commercial mediu de 8 % calculat conform clauzelor contractuale", se arata in raportul prezentat de inspector catre presedintele Consiliului Judetean.In raport se precizeaza ca firma presedintelui PSD Constanta a primit de la spital si un spatiu comercial pe strada Izvor, pentru 20 de ani, desi institutia nu-l detinea in proprietate. Eurosantis nu a platit niciodata chirie pentru acest spatiu, care a fost "plasat" unei alte societati comerciale.Sorin Ciutureanu, presedintele Consiliului de Administratie al spitalului judetean din Constanta, a declarat ca un evaluator va verifica spatiile detinute de institutie, inclusiv farmacia de la parter, apoi vor fi scoase la licitatie. Cel mai probabil, firma presedintelui PSD va ramane fara contract."Nu mi se pare ca este normal sa faci contracte pe o asa mare perioada de timp, intr-o piata in care totul fluctueaza. Mai cresc sau mai scad preturile la chirii. Darea acelei farmacii in concesiune pe 49 de ani mi se pare ca este total in neregula pentru cine a facut acel contract.In perioada imediat urmatoare se va face o evaluare pentru toate spatiile spitalului judetean, nu doar pentru farmacie, care pot fi date in concesiune pentru diverse activitati comerciale sau medicale. Evaluarea o va face un evaluator ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania - n.r.) si le vom scoate, din nou, la licitatie.Inclusiv acest spatiu pentru farmacie. Acest contract, in principiu, nu va ramane. Vedem ce va spune si casa de avocatura, dar eu nu sunt de acord cu acest contract si vom face totul sa repunem spitalul sa lucreze in conditii normale de piata ", a explicat Ciutureanu pentru Ziare.com.Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu, a declarat ca raportul realizat de institutia pe care o conduce a fost trimis catre managementul spitalului, de unde sunt asteptate masurile necesare."Cand am facut raportul, am dispus sa il trimit managementului spitalului si Consiliului de Administratie, ca sa propuna niste masuri care trebuie luate. Ei trebuie sa solicite opiniile juridice si sa vada daca legalitatea si clauzele contractuale sunt abuzive sau sunt in conformitate cu legea. Nu as vrea sa ma pronunt, pentru ca acolo exista un Consiliu de Administratie care ia deciziile si noi validam daca sunt sau nu corecte.Sigur ca sunt multe deficiente, dar lucrurile astea nu le spunem noi, au fost constatate si de catre Curtea de Conturi. Am solicitat acest control si ca urmare a unor masuri mai vechi cerute de Curtea de Conturi cand am facut auditarea managementului si a spitalului judetean. Unele dintre ele s-au confirmat, pentru ca nu a existat rezolvarea acestora . In plus, suntem nemultumiti de multe activitati de la spitalul judetean", a explicat Lupu pentru Ziare.com.