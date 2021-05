Interventie a jandarmilor din Ploiesti pentru indepartarea unor serpi aflati in apropierea locuintelor FOTO

Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, doua astfel de situatii au fost rezolvate in weekend, jandarmii actionand pentru capturarea si eliberarea serpilor in zone impadurite."Dupa o lunga perioada de hibernare serpii ies la soare si sunt tot mai prezenti in locuri in care nu isi fac de obicei veacul. (...) Va sfatuim sa aveti grija atunci cand alegeti locurile pentru picnic, plimbare sau alergare in natura deoarece in aceasta perioada serpii sunt imprevizibili si agresivi, iar in cazul unei muscaturi victimele trebuie sa se prezinte in cel mai scurt timp la o unitate spitaliceasca pentru ingrijiri si tratament", precizeaza sursa citata