VIDEO Schior urmarit de un urs pe partie. Jandarmii montani, chemati in repetate randuri sa alunge animalul

Turistii prezenti, sambata, pe Partia Clabucet din Predeal au surprins un schior urmarit de un urs.Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei Brasov, sambata dupa amiaza au fost trei apeluri la 112 care semnalau prezenta unui urs la Predeal."A fost vorba despre acelasi urs, care a aparut pe Partia Clabucet si Subteleferic. La fiecare apel jandarmii montani au intervenit prompt si au indepartat animalul de pe partie. Datorita faptului ca la interventie au folosit un ATV cu senile, zgomotul produs a izgonit ursul in padure. In urma apelurilor repetate, am luat legatura cu administratorul fondului de vanatoare, care va demara procedurile pentru relocarea animalului", a transmis Jandarmeria Brasov.O alta interventie a jandarmilor brasoveni a avut loc tot dupa producerea unei aglomerari la una din cabanele de pe Varful Postavarul."Spre sfarsitul programului instalatiei de transport pe cablu s-a produs o aglomerare de turisti la una din cabanele aflate pe Varful Postavarul. Jandarmii montani s-au autosesizat si au solicitat reprezentantilor cabanei respective sa opreasca muzica si sa nu mai comercializeze bauturi alcoolice. La actiune au participat trei echipaje de jandarmi montani si au fost aplicate sapte avertismente scrise si o amenda in valoarea de 500 lei", a mai precizat Jandarmeria Brasov.