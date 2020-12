Omul de afaceri care detine farmaciile Sensiblu in Romania, arestat pentru coruptie si spalare de bani

Grupul Penta Investments si coproprietarul sau, Jaroslav Hascak, au fost asociati cu cazul Gorilla, un scandal de coruptie a izbucnit in Slovacia. Compania a negat acuzatiile si a interpretat dosarul "Gorilla" ca fiind fabricat.Politia cauta documente legate de cazul Gorilla, noteaza HotNews.ro In martie 2019, Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Sensiblu SRL a preluat cele 46 de farmacii Belladonna din Bucuresti Grupul Penta Investments activeaza pe piata medicala din Romania, pe segmentul de retail farmaceutic, prin intermediul lanturilor de farmacii Sensiblu, Punkt si Arta. Pe piata comertului cu ridicata de produse farmaceutice si parafarmaceutice, Grupul Penta Investments este prezent, in principal, prin Mediplus Exim SRL.