Cum a fost declarat nevinovat un barbat acuzat ca a furat curent de peste 70.000 de lei, timp de 15 ani

Declarat nevinovat

Trimis in judecata pentru ca a furat curent timp de 15 ani, racordandu-se la reteaua de iluminat public, un barbat din satul Poiana, judetul Iasi a fost achitat, judecatorii considerand ca acuzatiile aduse impotriva sa de procurori sunt nefondate.Dosarul penal pe numele barbatului a fost deschis in urma unui denunt formulat de un localnic care cunostea situatia. In urma verificarilor s-a constatat ca, pe un teren aflat vizavi de locuinta sa, pe care il folosea de mai multi ani si pe care l-a cumparat in 2019, A.M. a construit o terasa betonata si un foisor pe care a iluminat-o racordandu-se ilegal la reteaua de publica. Cu ocazia perechezitiilor s-a constatat ca barbatul avea in garaj si o priza, racordata tot clandestin la reteaua publica.Procurorii au facut un calcul si au ajuns la concluzia ca barbatul fura curent de 15 ani. Concluzia a fost ca barbatul a provocat un prejudiciu de peste 70.000 de lei.Judecatoria Harlau l-a achitat pe barbatul trimis in judecata pentru furt de curent, aratand ca "nicaieri in dosarul cauzei nu exist a dovada ca aceasta instalatie de racordare la reteaua de iluminat public ar fi fost facuta de inculpatul din prezenta cauza"."Pe de o parte, instanta stabileste ca, intr-adevar, s-a realizat aceasta instalatie (n.r. clandestina), prin legarea unui conductor electric la reteaua de iluminat public a comunei, conductor ce cobora pe stalp, dupa care se indrepta catre terasa si catre locuinta inculpatului, dupa ce, spre baza stalpului, avea montat un intrerupator.Pe de alta parte, instanta nu poate sa nu constate ca nu s-a facut dovada, in niciun fel, ca aceasta operatiune s-a efectuat de catre inculpatul din prezentul dosar. Mai mult, o parte dintre martorii audiati in cursul cercetarii judecatoresti au declarat ca instalatia ar fi fost executata de un electrician platit de mama inculpatului (decedata din anul 2019), in timp ce acesta era plecat la munca in strainatate", arata Judecatoria Harlau.Potrivit judecatorului, prezumtia procurorului, potrivit careia barbatul a fost cel care a realizat instalatia de racordare la retea nu sta in picioare in primul rand din cauza ca, "desi stalpul electric se afla montat pe terenul inculpatului (devenit proprietar legal, doar in anul 2019), aceasta proprietate nu este ingradita, fiind accesibila oricui, chiar si fara acceptul inculpatului".In decizia de achitare a Judecatoriei Harlau s-a avut in vedere si faptul ca, in expertiza efectuata cu ocazia anchetei s-a luat in calcul ca becurile racordate la reteaua clandestina au functionat cate 10 ore pe zi timp de 15 ani."Este, practic, imposibil ca toti consumatorii identificati pe proprietatea reclamantului sa functioneze, simultan, timp de 10 ore pe zi, mai ales pe timpul noptii, in conditiile in care, oricum, pe de o parte, cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la imobilele inculpatului, s-a constatat ca o parte dintre lampile montate nu erau in stare de functionare, iar in garaj nu era montata priza (ci doar era pregatita montarea acesteia, intr-o doza)", se mai arata in sentinta Judecatoriei Harlau."Instanta retine ca, desi prejudiciul a fost calculat pe o perioada de 15 ani (anterior desfiintarii instalatiei), chiar denuntatorul a declarat ca inculpatul a construit foisorul si terasa in urma cu doar 5 ani", se mai arata in sentinta, care a fost atacata cu apel.