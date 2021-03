Judecatoare amendata pentru tulburarea linistii locatarilor si refuz de legitimare. Instanta respinge plangerea, dar reduce valoarea amenzii

Acuzatii la adresa "agentului constatator"

Motivarea instantei

Lupea Adina Daria a fost amendata in aprilie 2020 cu suma de 7.000 de lei, in urma unui scandal provocat in bloc, dupa ce s-a certat cu concubinul. Magistratul a contestat procesul verbal la Judecatoria Alba Iulia si nu la instanta din Cluj. Judecatoarea a cerut anularea in intregime a procesului verbal de sanctionare, dar instanta de fond nu a fost de acord.In 1 februarie 2021, Judecatoria Alba Iulia a mentinut amenda pentru tulburarea locatarilor la 1.000 de lei si a micsorat sanctiunea pentru refuz de legitimare, de la 6.000 de lei, la 3.000 de lei. Hotararea poate fi contestata cu apel. In procesul verbal intocmit de agentul de politie care s-a prezentat la fata locului in urma sesizarii unor vecini se precizeaza ca "in timp ce se afla in apartamentul (...) cu concubinul ei, a tulburat fara drept linistea locatarilor din imobilul respectiv prin strigate si larma". Se mai sustine ca, dupa ce a deschis usa, judecatoarea a avut un comportament necorespunzator fata de organele de politie, "refuzand sa se legitimeze decat dupa mai multe solicitari si totodata ne-a impiedicat sa il legitimam si pe concubinul ei, acest aspect fiind surprins pe body-cam-ul purtat"."Afirmatia ca as fi avut un comportament necorespunzator fata de organele de politie este una mincinoasa si absolut gratuita, avand in vedere cu atat mai mult calitatea mea de judecator in materie penala, formatie care ma impiedica intrinsec sa am vreodata vreun comportament de natura a sfida orice organ al statului. Desigur, acest lucru poate fi constatat de catre instanta, in mod direct, prin vizionarea imaginilor surprinse pe body-cam. Trecand insa peste aceste aspecte, se poate cu usurinta observa ca nu este descrisa sub nicio forma fapta de a impiedica, in orice mod, legitimarea numitului (...)", a sustinut magistratul in plangerea depusa la instanta.Lupea Adina Daria mai afirma ca "s-a atasat un raport plin de neadevaruri si care contine opinii subiective, ganduri ale agentului constatator care desigur, in justificarea aplicarii unor amenzi maxime, a prezentat denaturat intreaga stare de fapt"."Astfel, agentul constatator << banuieste >> ca petenta ar fi intentionat sa se foloseasca de profesia sa , despre care avea totusi cunostinta de la persoana care ar fi sesizat organele de politie, persoana care era, din cate se poate observa, treaza la momentul sosirii lor - insa nu au solicitat-o sa participe in calitatea de martor asistent la presupusul refuz al petentei de a semna procesul-verbal (nu s-a intocmit la fata locului niciun proces-verbal ca sa se poata vorbi de un refuz de a semna, asa cum in mod fals s-a consemnat). (...) Agentul sustine ca ar fi plecat imediat de la fata locului, pentru a nu conturba linistea locatarilor, insa din fata blocului insista sa "coboare domnul", sub pretextul de a-i arata legitimatia de serviciu (desi era limpede ca se forta sanctionarea contraventionala si a concubinului meu, pentru a nu mai exista niciun martor in dovedirea netemeiniciei procesului-verbal", a mai precizat judecatoarea.Aceasta a completat ca exista cel putin o persoana care ar fi putut semna procesul-verbal in calitate de martor, care sa certifice astfel un eventual refuz al ei de a semna, respectiv un vecin care se afla in fata blocului si spune ca echipajul de politie s-a prezentat la locuinta ei fara masca si manusi, "desi ca organ al statului ar fi fost prima persoana care ar fi trebuit sa faca acest lucru"."In afara de a descrie locatia, agentul constatator nu descrie nicio fapta decat cea generic cuprinsa in continutul normei de incriminare (petenta era la domiciliul sau cu concubinul si ea a produs strigate si larma - acordul predicatului fiind la singular, de unde se deduce ca este singura contravenienta). In fapt, producerea de strigate (zgomote) si larma este o sintagma preluata direct din textul incriminator, fara a se descrie in mod concret ce s-a intamplat, pe ce vecini ar fi deranjat (daca a deranjat), daca a constatat el cu propriile simturi acest aspect sau orice alt detaliu de natura a descrie fapta concret comisa si pentru care i s-a aplicat petentei o amenda in cuantum de 1.000 lei, din maximul 1.500 posibil", a afirmat petenta.In replica, IPJ Cluj a solicitat respingerea plangerii si mentinerea procesului verbal de sanctionare. Magistratul care a judecat plangerea a respins cea mai mare parte a obiectiunilor ridicate de petenta."Instanta apreciaza ca a da crezare celor invocate de petenta, fara a fi sustinute de un probatoriu in acest sens ar echivala cu suprimarea oricarei autoritati cu care insasi legea ii investeste pe agentii constatatori ai intimatului", se mentioenaza in motivarea hotararii. In aceste conditii, instanta a apreciat ca procesul-verbal de contraventie supus controlului judecatoresc sub aspectul temeiniciei sale nu poate fi invalidat.In ceea ce priveste proportionalitatea, amenda in valoare de 1.000 de lei pentru tulburarea linistii locatarilor este considerata a fi in limitele legale. In schimb, s-a apreciat ca amenda contraventionala in suma de 6.000 lei, pentru refuzul de legitimare, este prea severa."Instanta apreciaza ca sanctionarea petentei, fara a rezulta motivele aplicarii directe a pedepsei maxime in sarcina petentei, respectiv amenda contraventionala in suma de 6000 lei, nu reflecta o temeinica apreciere a situatiei de fapt, fiind prea severa. O justa individualizare a sanctiunii principale ce trebuia aplicata petentei, care sa respecte dezideratul de proportionalitate cu pericolul social al faptei si care sa corespunda scopului de preventie cat si aceluia de sanctionare, trebuia sa se materializeze in aplicarea sanctiunii amenzii la minimul prevazut de lege, respectiv 3.000 lei", a concluzionat magistratul care a judecat plangerea judecatoarei din Cluj.