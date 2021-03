Judecator din Cluj-Napoca, protestatar fara masca la mitingul AUR impotriva vaccinarii

Publicatia clujust.ro a relatat ca judecatorul Lucian Buta, de la sectia penala a Judecatoriei Cluj-Napoca, a partiicpat la protest si nu a purtat masca de protectie, desi s-au adunat zeci de persoane, membri si simpatizanti AUR."Stop dictaturii", "Libertate", au scris membrii AUR pe pancartele pe care le-au afisat. Protestul a fost organizat de deputatul AUR din Cluj, Ilie-Alin Colesa.In pozele postate de Colesa pe contul sau de Facebook apare si judecatorul Lucian Buta. Din imagine se poate observa ca acesta nu poarta masca de protectie, scrie clujust.ro. Judecatorul nu s-a ferit sa arate ca participa la protest, avand in maini o foaie pe care scrie "Corpul meu, alegerea mea. Nu obligativitatii vaccinarii!"."Exemplu de nerespectare a regulilor impuse de autoritati oferit de judecatorul clujean Lucian Buta", a reactionat o persoana care a vazut imaginea, conform clujust.ro.Surse judiciare au relatat ca, in general, judecatorul nu poarta masca pe strada si ca in instanta o poarta necorespunzator, adica sub nas.Contactat de Clujust.ro, judecatorul Lucian Buta a transmis ca nu doreste sa exprime o pozitie cu privire la protest, prezenta lui acolo fiind suficienta.