Zonele cel mai grav afectate de Covid 19. Municipiul Bucuresti inregistreaza peste 300 de cazuri noi. In doua judete au fost depistate peste 100 de imbolnaviri

Distributia pe judete a cazurilor

Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in judetul Gorj, 11, la fel si in Vaslui.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.201 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2.Pana astazi, 24 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.044.722 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In intervalul 23.04.2021 - 24.04.2021 au fost raportate 154 de decese (80 barbati si 74 femei).Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta1. Alba 20227 49 2,662. Arad 22991 64 2,693. Arges 26141 55 1,824. Bacau 25394 60 1,395. Bihor 28001 70 2,616. Bistrita-Nasaud 11419 34 1,957. Botosani 13736 27 1,158. Brasov 42426 54 2,629. Braila 12798 35 2,0310. Buzau 12066 33 1,4111. Caras-Severin 10696 39 2,1212. Calarasi 9712 27 1,2713. Cluj 55521 114 3,7914. Constanta 41808 68 2,3015. Covasna 8089 30 2,7416. Dambovita 21941 18 1,2417. Dolj 25778 68 1,4218. Galati 26652 64 2,0119. Giurgiu 10713 23 1,7620. Gorj 9054 11 0,6021. Harghita 7821 32 1,3422. Hunedoara 22200 79 2,5523. Ialomita 10470 26 1,6024. Iasi 41348 44 1,4425. Ilfov 43821 56 3,8026. Maramures 20016 12 0,6627. Mehedinti 7949 23 1,2128. Mures 22896 77 2,2929. Neamt 18103 47 1,4930. Olt 14093 27 1,3831. Prahova 33446 130 2,1032. Satu Mare 12709 28 1,3233. Salaj 10555 20 1,8534. Sibiu 25391 56 2,4135. Suceava 23704 25 0,5836. Teleorman 13151 45 1,9637. Timis 52887 86 2,5738. Tulcea 8104 26 1,5839. Vaslui 15580 11 0,8840. Valcea 15848 33 1,9841. Vrancea 10245 31 1,1942. Mun. Bucuresti 177977 348 3,9443. Cazuri noi nealocate pe judete1245* -4TOTAL 1.044.722 2.201