Care sunt judetele cu cea mai mare incidenta a cazurilor de coronavirus. Ilfov si Timis, in top

In ceea ce priveste topul judetelor cu cea mai mare incidenta inregistrata in ultimele 14 zile, in clasament se regasesc judetul Cluj, unde incidenta este 3,93.In judetul Timis incidenta raportata de autoritati este de 4,24. Municipiul Bucuresti inregistreaza, la randu-i, o incidenta crescuta de cazuri de COVID-19, cu 3,44 de cazuri la mia de locuitori Si judetul Ilfov are o incidenta crescuta, fiind in zona rosie, cu 4,56 de cazuri la mia de locuitori.