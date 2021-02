Bilant COVID-19: Judetul Maramures intra in zona rosie, alaturi de Timis. Incidenta in Capitala, sub 2 cazuri la mia de locuitori

Alaturi de Maramures in zona rosie se mai afla doar judetul Timis, care inregistreaza o incidenta de 3,44 de cazuri la mia de locuitori, judet in care in ultimele 24 de ore au fost raportate 139 de cazuri noi. In zona galbena, cu incidenta intre 1,5 - 3 cazuri la mia de locuitori, se gasesc opt judete din tara plus Municipiul Bucuresti . Dintre acestea cea mai ridicata incidenta este inregistrata in judetul Ilfov de 2,31 cazuri la mia de locuitori. In utlimele 24 de ore in acest judet au fost confirmate 72 de noi imbolnaviri.Capitala, care inregistreaza o incidenta de 1,94 cazuri la mia de locuitori a raportat luni 259 de cazuri noi.Cea mai scazuta incidenta este inregistrata in Vrancea, 0,31 cazuri la mia de locuitori, judet in care au fost raportate doar 4 noi imbolnaviri.