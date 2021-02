In total, in Romania au fost confirmate 749.434 de cazuri de infectie cu coronavirus de la inceputul pandemiei, 695.398 de pacienti fiind declarati vindecati.Singurul judet ramas in continuare in zona rosie , cu o incidenta de 3,51 de cazuri la mia de locuitori este Timis.In Maramures sunt 2,97 cazuri la mia de locuitori, insa judetul ramane in zona galbena conform graficului autoritatilor.In municipiul Bucuresti incidenta este de 1,93 de cazuri la mia de locuitori, fiind astfel in scenariul galben.