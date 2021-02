Incidenta COVID in Timis atinge cote alarmante. Cu peste 3,71 cazuri la mia de locuitori, judetul din vest e singurul din zona rosie

In total, de la inceputul pandemiei au fost confirmate 763.294 de cazuri de infectie cu noul coronavirus, 709.520 de persoane fiind declarate vindecate.Judetul Timis este singurul care ramane in zona rosie din perspectiva incidentei inregistrate in ultimele 14 de ore. Concret, in Timis sunt 3,71 de cazuri la mia de locuitori Incidenta ridicata, insa sub 3 la mia de locuitori, se mai intalneste in municipiul Bucuresti , cu 2,05 cazuri la mia de locuitori, judetul Maramures, cu 2,99 cazuri la mia de locuitori, judetul Cluj, cu 2,49 cazuri la mia de locuitori si judetul Brasov, cu 2,22 cazuri la mia de locuitori.