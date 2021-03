Patru judete si municipiul Bucuresti, in scenariul rosu. Judetul Timis, in top, cu peste cinci cazuri de COVID-19 la mia de locuitori

Cate decese au fost inregistrate

Pana astazi, 9 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 835.552 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 767.219 pacienti au fost declarati vindecati.Din perspectiva incidentei, judetul Timis se mentine pe primul loc in top , cu o incidenta de 5,19 cazuri la mia de locuitori . Judetul Ilfov inregistreaza o incidenta de 3,61 de cazuri la mia de locuitori, in timp ce judetul Cluj inregistreaza o incidenta de 3,29 cazuri la mia de locuitori.Municipiul Bucuresti se gaseste de asemenea in scenariul rosu, cu 3,16 cazuri la mia de locuitori, iar judetul Brasov are 3,13 cazuri la mia de locuitori.In intervalul 08.03.2021 (10:00) - 09.03.2021 (10:00) au fost raportate 93 de decese (56 barbati si 37 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Harghita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea, Vaslui, Vrancea si Bucuresti.