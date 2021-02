Judetul Timis, fruntas la incidenta imbolnavirilor de COVID-19, cu peste patru cazuri la mia de locuitori

Conform raportului autoritatilor , 781.329 de cazuri au fost depistate de la inceputul pandemiei si 725.526 de pacienti au fost declarati vindecati.In ceea ce priveste incidenta cazurilor de COVID-19 , judetul Timis este singurul care ramane in zona rosie a imbolnavirilor, cu 4 cazuri la mia de locuitori Municipiul Bucuresti are o incidenta de 2,36 de cazuri la mia de locuitori, in timp ce judetul Cluj are o incidenta de 2,52 cazuri la mia de locuitori.La Brasov sunt, conform raportului autoritatilor, 2,46 cazuri la mia de locuitori.