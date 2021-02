Judetul Timis, singurul ramas in zona rosie a incidentei de COVID-19. Peste patru cazuri la mia de locuitori

Pana astazi, 24 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).731.049 de pacienti au fost declarati vindecati.Din perspectiva incidentei, judetul Timis este singurul ramas in zona rosie, cu 4,18 cazuri la mia de locuitori In ceea ce priveste judetul Maramures, incidenta este de 2,98 de cazuri la mia de locuitori, in timp ce in Bucuresti incidenta este de 2,34 de cazuri la mia de locuitori.In Ilfov, incidenta a ajuns la 2,47 cazuri la mia de locuitori.