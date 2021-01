Judetul Timis, singurul din zona rosie a imbolnavirilor cu COVID-19. Rata de incidenta de peste 2 la mie in Bucuresti

In ceea ce priveste incidenta, singurul judet in care incidenta infectarilor depaseste pragul de trei imbolnaviri la mia de locuitori ramane judetul Timis.Aici, incidenta este de 3,31 de imbolnaviri la mia de locuitori Un numar ridicat de cazuri a fost depistat si in municipiul Bucuresti , unde au fost 488 de pacienti confirmati cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, cu o incidenta de 2,04 de imbolnaviri la mia de locuitori.De asemenea, incidenta de peste 2 la mia de locuitori se mai intalneste in judetul Cluj, in judetul Brasov si in judetul Maramures Citeste si: