Judetul Timis, singurul care ramane in zona rosie. Numarul cazurilor de COVID depaseste 3 la mia de locuitori

Dintre acestia, 684.095 au fost declarati vindecati.Cu privire la incidenta inregistrata la 14 zile, singurul judet care ramane in scenariu rosu, inregistrand astfel o incidenta ce depaseste 3 cazuri la mia de locuitori este judetul Timis.Concret, aici incidenta este de 3,22 de cazuri la mia de locuitori, raportate in ultimele 24 de ore.Judetul Maramures inregistreaza 2,9 cazuri de imbolnavire la mia de locuitori, in timp ce in judetul Ilfov sunt 2,3 cazuri depistate la mia de locuitori.Municipiul Bucuresti are o rata de incidenta de 1,9 cazuri la mia de locuitori.