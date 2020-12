Jurnalistul Alex Nedea, care a realizat reportajul despre demiterea directorului de la Apele Romane din Mures, acuza ca mai multe persoane incearca sa "scormoneasca" in trecutul sau

Alex Nedea este jurnalistul Recorder care a semnat, alaturi de David Muntean, reportajul "Singur impotriva partidului - Copile, nu te pune cu ei ca te vor face praf!" Un reportaj despre un director de la Apele Romane din Mures, apolitic, dat la o parte si inlocuit de un om din PNL , fara competente, insa numit "de la centru". Un articol care, in esenta, punea in discutie politizarea institutiilor publice si criteriile de numire in functii in baza carnetului de partid."Au aparut niste personaje care incearca sa scormoneasca in trecutul meu cu pretentia de a fi descoperit informatii care arunca o umbra de indoiala asupra muncii mele si a colegilor mei. Fara sa dau nume pentru ca risc sa legitimez in aceasta breasla niste impostori, am sa fac totusi niste precizari pentru cei care ma urmaresc", a scris Nedea pe Facebook.Alex Nedea precizeaza ca de cand a intrat in presa si pana astazi, aproape toate mass-media din Romania au fost conduse de "moguli" mai mici sau mai mari. "Aproape toti au ajuns sa aiba probleme penale"."Pana de curand, ca un jurnalist sa lucreze intr-o redactie importanta fara moguli exista doar o singura optiune: sa nu fie jurnalist deloc. Caci meseria de jurnalist se invata de la alti jurnalisti intr-o redactie. Nu poti sa fii deodata jurnalist. Devii jurnalist. Din fericire, redactiile sunt formate din jurnalisti, nu din moguli".El mai precizeaza ca in cei 17 ani de presa a lucrat la aproape toti "mogulii" si ca si-a stabilit niste principii inca de cand a intrat in aceasta meserie."Printre ele: sa nu mint, sa nu iau spaga si sa nu ma las cenzurat. Am mers acolo unde am crezut ca pot sa invat sa-mi fac mai bine meseria pe care o iubeam si unde credeam ca principiile mele vor fi respectate. Putine au fost redactiile in care nu s-a intamplat asa si, atunci cand s-a intamplat, am luat atitudine si apoi am schimbat locul de munca".Nedea mai spune ca printre locurile unde nu a fost dezamagit si unde a fost lasat sa isi faca meseria la cele mai inalte standarde a fost emisiunea "In premiera". "Sunt mandru de materialele pe care le-am facut aici, respectand toate rigorile acestei profesii. La acesta emisiune am avut enorm de mult de invatat de la jurnalista Carmen Avram venita de la PRO TV unde fondase alaturi de alti reporteri emisiunea "Romania, te iubesc", un produs care mi se pare si astazi un etalon in presa nationala".Jurnalistul precizeaza ca dupa plecarea sa la Recorder, Carmen Avram a decis sa paraseasca aceasta profesie si sa se dedice unei cariere politice in PSD . "La fel cum am avut si alti fosti colegi jurnalisti care au intrat ulterior in alte partide politice, nici optiunea politica ulterioara a fostei mele colege nu a avut vreo legatura cu activitatea mea jurnalistica. Asa cum va fi intotdeauna, si in cazul acestor atacuri politice murdare, cel mai bun martor imi va fi propria munca".Citeste si: Inca o umilinta pentru inginerul din reportajul Recorder. Judecatorii i-au recomandat sa isi angajeze bona cand s-a plans ca a fost detasat la 200 de km de casa