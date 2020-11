Victor Ciutacu o acuza pe Simona Halep ca a incalcat legea cand era infectata cu COVID: "Vigilenta presa romaneasca. Nu vede"

Victor Ciutacu a publicat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj, potrivit Adevarul : "Vigilenta presa romaneasca se intoarce cu spatele si nu vede. La 7 (SAPTE) zile dupa ce anunta infectarea si izolarea, marea campioana iese cu iubitul in inspectie pe santier. Dupa ce apar pozele in Cancan, la 9 (NOUA) zile dupa acelasi anunt, marea campioana trage o poza de PR, in toale de (pe) strada printre costumele de apicultori, la Matei Bals si se declara vindecata", a scris Ciutacu.Jurnalistul a ironizat-o pe Simona Halep si a mai precizat ca nu intelege de ce in cazul campionilor nu se respecta legea. "Pentru cetatenii normali ai Romaniei, legea prevede obligativitatea izolarii vreme de 14 (PAISPE) zile. Marii campioni au organisme mai robuste si se vindeca mai repede. La ei, cu exceptia lui Ilie Nastase , legile nu se pun. Iar stirea propriu-zisa nu exista in presa romaneasca; doar in cea internationala...P.S. In ce a constat implicarea admirabilelor cadre de la Matei Bals in cazul pacientei in izolare . Se asigura, la cerere, in cazul marilor campioni, asistenta medicala la domiciliu?", a mai scris Victor Ciutacu.Jurnalistul a recunoscut, totusi, ca nu a vazut analizele sportivei. "S-o fi infectat, nu neg, ca nu i-am vazut analizele, da' nu s-a mai putut tine in casa. or strange-o spatiile mici... ma intreb doar daca e imuna la aplicarea legii si daca poti sa comanzi doctori de la Matei Bals ca pizza prin Glovo. retoric, ca prostu', da' o fac", a mai comentat Ciutacu.