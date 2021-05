Kelemen Hunor: Se poate organiza pelerinajul de la Sumuleu Ciuc. La cererea UDMR, se vor putea tine pelerinajele religioase

"La solicitarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia si a Ordinilor Franciscanilor se poate organiza pelerinajul de la Sumuleu Ciuc! Guvernul a prelungit astazi starea de alerta cu 30 inca de zile, insa la cererea UDMR se vor putea tine pelerinaje religioase in aceasta perioada, desigur cu respectarea regulilor de protectie sanitara", a scris Kelemen Hunor pe pagina sa de Facebook Liderul UDMR mentioneaza ca pelerinajul de Rusalii de la Sumuleu Ciuc este o sarbatoare importanta pentru comunitate, indiferent de confesiune, considerat cel mai mare de acest fel din Europa Centrala sti de Est."Din cauza pandemiei, anul trecut am putut urmari slujba doar la televizor si online, dar anul acesta vom putea fi din nou in staua dintre munttii Stumuleul Mare sti Stumuleul Mic, chiar daca intr-un numar mai mic. De Pasti, comunitatea din Miercurea Ciuc a dat dovada de faptul ca se poate participa la sfintirea bucatelor cu respectarea masurilor epidemiologice. Sunt convins ca credinciosii care vor veni la pelerinaj, vor da dovada de aceeasi disciplina!", a mai scris Kelemen. Seful DSU Raed Arafat a declarat luni dupa sedinta de Guvern, ca a fost prelungita starea de alerta cu 30 de zile . "A avut loc sedinta CNSU, urmata de sedinta de Guvern pentru aprobarea starii de alerta pentru inca o luna, incepand cu data de 13 mai", a anuntat acesta.Potrivit acestuia, principalele elemente de noutate sunt permiterea circulatiei persoanelor in 13 mai 2021, intre orele 2-5 dimineata pentru Ramadan si eliminarea restrictiei legata de domiciliu privind participarea la pelerinaje religioase sau procesiuni.Anul trecut, pelerinajul obisnuit de pe muntele Sumuleu, care reunea in fiecare an peste 100.000 de oameni din intreaga lume, nu a mai avut loc din cauza pandemiei de COVID-19, Ordinul Franciscanilor, organizator al evenimentului, rugandu-i pe pelerini sa participe la procesiune doar cu sufletul.In fiecare an, in sambata Rusaliilor, catolicii din intreaga lume, majoritatea de limba maghiara, vin in pelerinaj la biserica Sfintei Fecioare Maria din Sumuleu Ciuc.Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc a fost vizitat, pe 1 iunie 2019, de Papa Francisc.In acest an, pelerinajul de Rusaliile Catolice de la Sumuleu Ciuc va avea loc in data de 22 mai.