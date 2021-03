La cine apelam in caz de deces?

Drept urmare, pentru a face fata unui deces este nevoie de interventia in armonie intre cel care ajuta si cel ajutat. Inmormantarea trebuie sa raspunda atat nevoilor presupuse ale persoanei decedate cat si asteptarilor afective si mentale ale persoanelor ramase in urma, confruntate cu decesul unei persoane dragi. Ritualul funerar are drept urmare rolul de a intampina cat mai pozitiv cu putinta aceasta situatie.De ce este nevoie de o ceremonie funerara? Deoarece ceremonia organizata de servicii funerare Bucuresti pentru a-i aduce un ultim omagiu persoanei disparute dintre noi, reprezinta ocazia perfecta pentru societate si pentru persoanele apropiate sa isi ia ramas bun si de a aduce un ultim omagiu. Si, chiar daca aceste practici au evoluat enorm in ultima perioada, majoritatea ceremoniilor funerare au o dimensiune religioasa. Asta deoarece fiinta umana are nevoie de acest timp sa se obisnuiasca cu ideea ca persoana draga nu mai este pe aceasta lume, a parasit-o, sa o conceptualizeze, sa planga aceasta moarte si, in cele din urma sa accepte aceasta separare, iremediabila.In ziua de azi, natura ceremoniei trebuie, inainte de toate sa reflecte ultima dorinta a defunctului, daca aceasta din urma a fost exprimata. In caz contrar, alegerea funeraliilor va depinde in totalitate de partenerul care a ramas in viata sau de membrii familiei.Fiecare religie in parte a instituit ritualuri funerare specifice, in functie de credinta fiecaruia in parte.Ritualurile catolice si protestante sunt similare. Astfel, sicriul este primit de familie si asezat in capela. Florile sunt asezate deasupra. Apoi incepe ceremonia, persoanele apropiate iau cuvantul pentru a-si exprima un ultim omagiu vietii si personalitatii defunctului. Urmeaza citirea Cuvantului lui Dumnezeu si rugaciunea universala, redactata in general de familie. Sicriul este stropit cu apa sfintita pentru a aminti de botezul defunctului. In general, sicriul este acoperit.In ceea ce priveste religia ortodoxa, sicriul este in majoritatea din cazuri deschis in timpul ceremoniei funerare pentru a semnifica prezenta supranaturala a defunctului. Alaturi de defunct in sicriu este asezata o Biblie si o icoana. Este stropit cu apa sfintita de catre preot care se roaga pentru iertarea pacatelor, pe fondul unor cantece.Doliul si durerea sunt normale dupa moartea unei persoane dragi. Persoana indoliata se simte pierduta, blocata, amortita, fara resurse pentru a avansa, pentru a face cele necesare in aceasta situatie. De aceea, cea mai buna solutie in cazul in care treci prin moartea unei persoane dragi este sa apelezi la servicii funerare Bucuresti.