La gradinita, in vacanta de vara. Cum pot parintii sa-si inscrie copiii in Sectorul 6 al Capitalei

In iulie vor functiona Gradinita nr. 40 (str. Tabla Butii nr. 60), Gradinita Prichindel (Bdul Iuliu Maniu nr. 73-75), Gradinita nr. 218 (Aleea Callatis nr. 5) si Gradinita nr. 94 (str. Targu Neamt nr. 4), iar in august Gradinita nr. 246 (str. Fabricii nr. 20), Gradinita nr. 170 (str. Fabricii nr. 22) si Gradinita nr. 274 (Bdul Iuliu Maniu nr. 11A). Programul copiilor este organizat special pentru vacanta mare . Vor invata atat lucruri noi, dar se vor bucura si de joaca si activitati recreative. Parintii interesati trebuie sa faca o solicitare la gradinita unde doresc sa-si inscrie copilul, se mai arata in comunicat.