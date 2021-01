La Institutul "Marius Nasta" s-a eliberat complet sectia ATI-COVID, pentru dezinfectie conform protocoalelor

Managerul subliniaza ca "prevenirea infectiilor asociate ingrijirii medicale este un obiectiv permanent in activitatea din Institutul de Pneumoftiziologie"."In ultimii doi ani s-au refacut proceduri, instructaje, au fost date in folosinta noi spatii pentru un management optim al pacientului in cadrul unitatii si un control cat mai eficient al acestor infectii. Dupa luni de activitate maximala in sectia ATI- COVID in aceste zile am reusit sa ne organizam astfel incat sa putem face curatenie generala, finalizata cu dezinfectie termino-terminala a sectie ATI COVID, precum si a unitatii mobile ATI-COVID. Problematica infectiilor asociate ingrijirii medicale exista in orice unitate spitaliceasca. Trebuie insa ca lucrurile sa fie tratate transparent, iar activitatile de combatere a acestor infectii sa fie continue si energice", evidentiaza dr Beatrice Mahler.Totodata, ea subliniaza ca in planul de management combaterea infectiilor asociate ingrijirii medicale este "o prioritate si o directie constanta" in Institutul 'Marius Nasta', directie ce prevede actiuni clare."Consider ca intreg personalul aflat in ingrijirea pacientului trebuie sa fie implicat si constient ca procesul de combatere a infectiilor nosocomiale este un efort si o responsabilitate a tuturor, care trebuie realizata prin proceduri foarte clare ce trebuie respectate. Sa nu uitam insa ca un spital are nevoie de infrastructura moderna cu circuite corespunzatoare pentru a raspunde unei nevoi de asistenta medicala a pacientului din sistemul de sanatate la nivelul anului 2021", mai argumenteaza managerul dr. Beatrice Mahler.