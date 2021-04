Imaginea Bucurestiului: O lebada isi face cuib intre gunoaie pe Lacul Fundeni

In numai 5 zile, echipele Administratiei Domeniului Public au scos dintr-un singur depozit de gunoi ilegal, 343 tone de deseuri de pe malul Lacului Fundeni.Primarul a mai scris pe Facebook ca situatia este atat de grava in jurul lacului, incat "utilajele nu se pot apropia suficient de apa" pana nu este eliberat drumul de cateva straturi de gunoi. "In lac, insulele de deseuri se intind asa de mult incat cei de la Apele Romane vor fi nevoiti sa aduca un utilaj special senilat cu care sa ajunga atat de departe."Lacul Fundeni este "o bomba ecologica", mai spune primarul si promite ca nu se va opri pana nu il va curata de deseuri.