Lacul Nuntasi din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, care a secat in luna august, are din nou apa

Administratia Rezervatia Biosferei Delta Dunarii a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca de-a lungul anilor, in perioadele secetoase, s-a constatat o scadere drastica - uneori de pana la 50% a nivelului apei din Lacul Nuntasi, iar in acest an, ca rezultat al secetei accentuate, incepand din luna mai, nivelul apei din lac a scazut mult mai rapid decat de obicei si a ajuns la secarea totala."La initiativa Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii s-a incheiat un protocol de colaborare cu Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral (ABADL) avand avizul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, in scopul remedierii situatiei si refacerii ecosistemului periclitat din lacul Nuntasi.ABADL Constanta a derulat lucrarile de decolmatare a canalului de legatura cu Lacul Sinoie prin intermediul Lacului Histria. Astazi, 29 octombrie 2020, a fost finalizata si ultima etapa a lucrarilorde reconectare a acestor lacuri, a fost restabilita curgerea naturala, iar Lacul Nuntasi este din nou alimentat cu apa, revigorand astfel fauna si flora afectate de seceta", se arata in comunicatul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.In 10 august, Primaria Istria a semnalat Prefecturii Constanta ca Lacul Nuntasi este secat in proportie de 95%, iar in 12 august, la Prefectura Constanta a avut loc o sedinta de lucru la care au participat reprezentanti ai A.B.A.D.L., A.R.B.D.D, Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta Constanta si ai comunei lstria, in cadrul careia s-a evaluat situatia lacului si s-au stabilit pasii urmatori pentru gasirea unei solutii.Specialistii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral (ABADL) au anuntat, in septembrie, ca au inceput lucrarile pentru salvarea Lacului Nuntasi.Lacul Nuntasi face parte din lagunele componente ale Razelmului de Sud si are o suprafata, conform Atlas Cadastral, de 1.050 de hectare si un volum de 9.280 milioane de metri cubi.Lacul Nuntasi este o laguna formata intr-un fost golf de natura tectonica cu un volum de concentratie ridicata de saruri. In lac se varsa paraul Nuntasi, alimentarea lacului fiind din precipitatii, dar si din izvoare care de-a lungul timpului au condus la scaderea salinitatii apelor.