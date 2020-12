Laude-Reut - daruri din inima de copil

Spiridusul lui Mos Craciun a fost eleva Laude-Reut, Anastasia Ciobanu, cu ajutorul parintilor sai care au pregatit 600 de pachete de jucarii, facand o surpriza copiilor pentru care sarbatorile sunt umbrite de lipsuri, precum cei din:- Magic Home, Dobroiesti, Ilfov- Scoala Gimnaziala Constantin Stefan din Albesti, Ialomita- Scoala din Bezdead, Dambovita- Scoala Gimnaziala nr, 1 din Luncsoara, Bihor- Mia's Children, Chiajna, IlfovO parte dintre cadouri vor ajunge si la sectia de oncologie pediatrica din cadrul Spitalului Oncologic Fundeni, din Bucuresti, pentru copiii aflati pe patul de suferinta."In fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, eu si familia mea oferim o mica bucurie in sufletele copiilor nevoiasi.Ieri, impreuna cu tata, am mers la un orfelinat si am reusit sa aducem zambetul pe buze copiilor de acolo, oferindu-le jucarii, hainute si bomboane. Stiu ca toti copiii isi doresc sa primeasca daruri in aceasta perioada, asa ca, am hotarat sa fim noi cei care fac posibil acest lucru.Prin intermediul presedintelui Fundatiei Magna cum Laude-Reut - Complexul Educational Laude -Reut, doamna Tova Ben-Nun Cherbis si al presedintelui onorific al Laude-Reut Board of Trustees, ambasadorul Israelului, David Saranga, am reusit sa oferim cadouri si copiilor de la Mia's Children.Tuturor le doresc sanatate si sa se bucure de ce le-am daruit pentru ca am facut-o cu mare drag. ❤️ "(Anastasia Ciobanu, eleva Laude-Reut, clasa a II-a)"Laude-Reut inseamna prietenie si familie, in randul carora copiii invata generozitatea si satisfactia de a veni in ajutor celor nevoiasi, de a face o bucurie si a pune un zambet pe fata celor mai putin norocosi - valori perene ce tin de suflet si umanitate", a spus Tova Ben Nun-Cherbis, Presedinte Fondator al Fundatiei Magna cum Laude-Reut - Complexul Educational Laude-Reut.