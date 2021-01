Primar din Gorj acuza "ceata totala" in campania de vaccinare si "incompetenta a ministerului": Avem centru de vaccinare, n-avem vaccin

"Avem centru de vaccinare anti-Covid 19, insa nu avem vaccin. Nu stiu daca trebuie sa acuz pe cineva. Poate doar o simpla incompetenta a ministerului de resort. In ciuda polemicilor create, multi cetateni care trebuie sa intre in etapa a ll-a de vaccinare sunt interesati de acest vaccin. Asa cum am mai spus pe retelele de socializare avem arondate alte 7 comune si sper ca la un numar asa de mare de cetateni sa fim luati in calcul de autoritati, ce stim in acest moment este o ceata totala", a transmis primarul Laurentiu Anghel, citat de Gazeta de Sud. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca au fost facute 305.562 programari la vaccinare in etapa a doua, iar in Bucuresti au fost programate 62.182 locuri la vaccinare, gradul de ocupare atingand procentul de 100%. CNCAV precizeaza ca pe masura ce transele de vaccin ajung in Romania, aplicatia se actualizeaza si permite continuarea procesului de programare.Campania de vaccinare anti COVID-19 are multe hibe, recunoscute chiar de autoritati. De departe, problemele cele mai mari sunt resimtite de centrele de vaccinare organizate in spitalele orasenesti, care deja inregistreaza un deficit istoric de cadre medicale.