Legea care prevede cresterea pensiilor cu 40%, retrimisa Parlamentului pentru reexaminare

Ce puncteaza documentul

Sistemul de sanatate necesita sprijin

Concret, presedintele Klaus Iohannis a trimis , joi, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, a anuntat Administratia Prezidentiala."Fata de forma adoptata de Guvern, Parlamentul a operat o singura modificare in continutul normativ al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 . Astfel, articolul unic din legea supusa reexaminarii - cu referire la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 136/2020 - prevede: "(1) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 se diminueaza la venituri cu suma de 427.076 mii lei, subventia de la bugetul de stat majorandu-se cu aceeasi suma", se arata in cererea de reexaminare."Aceasta solutie legislativa viza corelarea bugetului asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 cu bugetul de stat pe anul 2020, ca urmare a interventiilor legislative adoptate de Parlament prin Legea privind aprobarea OUG nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare", noteaza documentul citat.In document se mai mentioneaza ca, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2021, Legea privind aprobarea OUG nr. 135/2020 a fost partial declarata neconstitutionala."Astfel, prin aceasta decizie, Curtea a retinut ca, prin dispozitiile art. I pct. 8 si pct. 9 din legea analizata, s-a creat un vid legislativ, intrucat "abrogarea art. 42 si art. 43 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2020, determina o stare de insecuritate juridica, neputandu-se determina daca de la intrarea in vigoare a legii, pe de o parte, se mentine modul de calcul al pensiilor prin recurgerea la valoarea unui punct de pensie, punct a carui valoare nu mai exista din punct de vedere normativ, iar, pe de alta parte, care va fi modul de crestere a salariilor personalului didactic", mai scrie in cerere.Conform sursei citate, prin aceeasi decizie, Curtea a retinut ca revine Parlamentului competenta de a infirma/confirma, in termeni clari si neechivoci, atat valoarea punctului de pensie, stabilita prin art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2020, cat si etapizarea cresterii drepturilor salariale pentru personalul didactic, stabilita prinart. 43 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2020."In acest context, in care actul normativ ce a generat interventia legislativa din cuprinsul legii supuse reexaminarii a fost declarat neconstitutional, consideram ca este necesara reanalizarea de catre Parlament a Legii pentru aprobarea OUG nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 in vederea corelarii celor doua acte normative. Aceasta corelare este cu atat mai necesara cu cat legea supusa reexaminarii reglementeaza exclusiv masuri de ordin tehnic, prin care se asigura finantarea de cheltuieli ale bugetului asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii estimate in baza unui nivel deja decis al punctului de pensie, respectiv in baza unui calendar deja aprobat de modificare a acestuia. Or, cresterea sau diminuarea punctului de pensie se va stabili prin Legea privind aprobarea OUG nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare, care se afla pe agenda Parlamentului in vederea punerii de acord cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2021", se precizeaza in solicitarea de reexaminare.In document se mai arata ca, "desi, cel putin la nivel teoretic, estimarile privind creditele bugetare si de angajament pot inregistra ajustari, pe parcursul executiei bugetare, in raport de necesarul efectiv de finantare, lipsa unei fundamentari judicioase a alocarilor contravine obiectivului privind sustenabilitatea finantelor publice".Potrivit sursei citate, "in contextul actual, nu doar necesitatea sustenabilitatii finantelor publice reprezinta o prioritate, ci si continuarea eforturilor nationale de sprijinire a sistemului de sanatate si economiei, pentru a combate in mod eficient pandemia si consecintele sale economice si sociale. De aceea, o stabilire necorespunzatoare a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat va genera noi vulnerabilitati fiscale, orice "rezervare" nejustificata a unor sume pentru care nu a fost inca stabilit termenul de referinta pentru actualizarea calculelor estimative fiind contrara inclusiv regulii privind cheltuielile bugetare prevazute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice: nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala (in cazul legii de fata, baza legalareprezentand-o rezultatul finalizarii procedurii parlamentare pentru Legea privind aprobarea OUG nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare)"."In plus, consideram ca, la reanalizarea Legii de aprobare a OUG nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, Parlamentul trebuie sa aiba in vedere si faptul ca in prezent cele doua ordonante de urgenta ale Guvernului al caror continut normativ trebuie corelat si-au produs efectele in cadrul exercitiului financiar al anului 2020. In consecinta, in anul 2021 nu mai pot fi modificate prevederile bugetare ale anului 2020 si, prin urmare, prevederile supuse reexaminarii nu mai pot produce efecte", se arata in cererea de reexaminare.Pe 22 septembrie 2020, Camera Deputatilor si Senatul au adoptat in plen reunit proiectele de lege care aproba rectificarea bugetara in forma care include amendamentul PSD ce prevede majorarea pensiilor cu 40%.Guvernul a sesizat Curtea privind proiectele care vizeaza rectificarea bugetara pe data de 13 octombrie 2020.Pe 13 ianaurie, CCR a respins obiectia Executivului la legea privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2020.