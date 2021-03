Legea privind reducerea varstei standard de pensionare pentru anumite categorii de activitati miniere, promulgata de presedintele Iohannis

Se instituie, astfel, dreptul de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstei standard de pensionare cu 20 de ani, pentru persoanele care au desfasurat activitati miniere in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva, in domeniul prospectiunii, explorarii, dezvoltarii, exploatarii, prepararii/sau prelucrarii, concentrarii, conservarii si inchiderii minelor, din cadrul unitatilor de prospectiuni si explorari geologice, daca au un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani, realizat in aceste activitati.Presedintele a promulgat si Legea privind aprobarea OUG 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD.Legea creeaza cadrul institutional si masurile necesare aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane si Regulamentul (UE) 559/2020 de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014, in ceea ce priveste introducerea unor masuri specifice pentru abordarea epidemiei de COVID-19.In acest sens, legea vizeaza masuri pentru implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD: mecanisme de implementare a procedurilor privind distributia pachetelor de alimente si produse de igiena;rolul institutiei prefectului si a unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in asigurarea respectarii procedurilor cu privire la distributia acestor pachete; largirea ariei de incidenta a sprijinului oferit tuturor membrilor familiilor carora le este stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat in baza Legii 416/2001;introducerea unei noi categorii de cheltuiala eligibila din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), si anume costuri administrative, de transport si de depozitare suportate de institutiile prefectului.De asemenea, seful statului a semnat si decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG 36/2020 care vizeaza masuri pe timpul starii de urgenta.Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea mai multor legi (Legea 360/2002, Legea 80/1995, Legea 384/2006, Legea 145/2019) si vizeaza domeniul gestionarii raporturilor de serviciu ale politistilor si cadrelor militare pentru situatiile de instituire a starii de urgenta, a starii de asediu, a starii de razboi, ori in caz de mobilizare.In acest sens se instituie posibilitatea delegarii politistului, fara acordul scris al acestuia, pentru exercitarea altor activitati decat cele corespunzatoare postului ocupat, precum si a detasarii lui pentru o perioada de 12 luni, reglementarea urmand sa se aplice, in mod corespunzator, si detasarilor aflate in curs la data intrarii in vigoare a actului normativ, fara a depasi perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, de asediu, de mobilizare si de razboi.De asemenea, se prevede extinderea situatiilor in care politistului nu ii pot inceta raporturile de serviciu.In ceea ce priveste cadrele militare, legea stabileste, pentru perioada instituirii starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si de razboi, conduita in situatiile care presupun absenta de la serviciu si prerogativa sefului unitatii de a decide programul de lucru in functie de specificul si nevoile acesteia.Totodata, se prevede extinderea situatiilor in care cadrele militare nu pot fi trecute in rezerva.