Pescarii maritimi, prinsi in plasele birocratiei sufocante. "In loc sa pescuiasca sau sa isi repare sculele, pescarul sta sa scrie in jurnal"

"Birocratia e greoaie. In loc sa pescuiasca sau sa isi repare sculele, pescarul sta sa scrie in jurnal. Data si ora plecarii, data si ora sosirii, ce prinzi, ce cantitate, ce calitate, unealta de pescuit, marimea ochiului de plasa, pozitia la momentul lansarii uneltei si cate si mai cate... Mai ceva ca la contabilitate. Si asta trebuie facuta zilnic. Pe mare mai e si vreme rea, jurnalul se uda. Si daca nu il ai conform, esti pasibil de amenda, ca se fac controale aleatorii. De vreo cinci ani e obligatoriu jurnalul asta. Inainte era libertate", spune Ion Handu, 65 ani, pescar din Mangalia, proprietarul unei barci cu motor."Pretentiile sunt mari: nu am voie sa schimb motorul la barca cu unul mai performant, ca trebuie sa schimb actele, sa merg la capitanie, ca sunt considerat nava, nu barca de pescuit. Trebuie sa platesc 450 lei pentru autorizatii si licente. La Primarie, taxa este de 250 lei anual, pentru o barca, desi nu consuma asfalt. La Matiz platesc 65 lei si nici nu se compara motorul", adauga un alt pescar.Pescarii cu barci se plang si de reglementarile excesive din domeniul Protectiei Mediului, care favorizeaza interese comerciale, fara a afecta cu nimic insa adevaratii poluatori."Rezervatia se extinde. Cei cu taliene ne gonesc. Ei au voie sa tina in Rezervatie, noi nu. Cand incepe pestele, vine prohibitia. Intr-adevar, poluarea e o problema grava. De aia nici nu vin pestii, dar interdictiile se rasfrang doar asupra noastra.Navele mari vin prin Suez, Mediterana, calatoresc 7-10 zile si, inainte sa intre in Port, isi arunca toate gunaiele in mare . Si cand ajung in Constanta, sunt curate. Nu le impune Portul sau legislatia sa aiba vreun contract cu Salubritatea. Nu vine nimeni sa-i intrebe: ce gunoaie aveti; daca nu le aveti, ce-ati facut cu ele? Le arunca noaptea, la vreo 10 km de tarmul Mangaliei. Iar eu le prind in plasa. Cei din Santierul Naval Mangalia fac la fel, cand scot navele in proba. Uneori vad si pete de ulei la suprafata marii.".Proprietara unei Cherhanale din statiunea Venus, Ioana Minca, a declarat ca tine legatura cu pescarii vechi si ca le intelege ofurile:"Legile sunt proaste. Legea pescuitului e proasta. Toate statele - Turcia, Bulgaria - pescuiesc acum. Noi nu (n.red: prohibitie 15 aprilie- 15 mai). Pescadoarele sunt putine, pescuitul la talian, cum bate vantul. Depinde mult de vreme, sunt furtuni... La pescuitul cu barci e jale. Mai putin de 2% din pestele pe care il cumparam vine de la barci. Dar mai tinem legatura cu cei vechi...".