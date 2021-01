Val de sustinere la adresa directorului spitalului din Gaesti: As pune mana pe telefon si i-as spune "Ma bucur ca te-a dus capul, stimate domn!"

Lucian Mindruta a scris un mesaj pe contul sau de Facebook , prin care ii transmite felicitari medicului, sustinand ca "nu a irosit ceea ce pentru altii e valoros". In plus, el critica procedura de vaccinare, care, daca duce la irosire, "inseamna ca nu a luat in calcul toate posibilitatile"."Il felicit.Din toata inima.Pentru ca nu a irosit ceea ce pentru altii e valoros.Cat priveste nerespectarea procedurilor, de care e acuzat, am un raspuns pentru cei care se plang:"Niciun plan de lupta nu supravietuieste contactului cu inamicul"Altfel spus, daca omul a incalcat astfel procedura inseamna ca procedura e proasta! Sau incompleta.Pentru ca daca procedura duce la irosirea unor doze, inseamna ca ea nu a luat in calcul toate posibilitatile, toate tipurile de situatii cu care se poate intalni un manager local al campaniei de vaccinare", a scris Mindruta pe Facebook.Vlad Petreanu a reactionat, de asemenea, spunand ca managerul spitalului este "un om normal la cap"."Felicitari managerului de la spitalul din Gaesti, care a decis sa vaccineze orice doritor cu dozele ramase, in loc sa le arunce pentru ca nu mai erau inscrisi pe lista din prima etapa.Un om normal la cap si un manager care ia decizii in interesul oamenilor, nu al birocratiei", a scris Vlad Petreanu pe Facebook.Sorin Ionita scrie, de asemenea, pe Facebook, ca nu intelege cum de nu s-a gandit nimeni ce se intampla cu o fiola desfacuta, care ajunge pentru cinci persoane, in cazul in care nu sunt atatia doritori."Deci dupa o luna de pregatire in marele Komitet militarizat OZN, cu dr Gheorghita si toata floarea SMURD-ului & medicinei romanesti, vreti sa spuneti ca nu se gandise nimeni cum e daca desfaci borcanul cu 5 vaccinuri si ai doar 4 clienti la sfarsitul zilei? Ce ti-a ramas in farfurie arunci, dai la caine sau ce faci?Adica pur si simplu nu aveau proceduri, le scapase acest mic detaliu si a trebuit sa rezolve doctoru' de tara din Gaesti ca de obicei - o foaie la avizierul de intretinere , sa se inscrie lumea pentru vaccin la portaru' dispensarului? Grija mare in Komitet fuse sa-si faca clipuri video sa se vaza la TV?", scrie Sorin Ionita pe Facebook.Ramona Strugariu il felicita pe manager pentru ca "nu a aruncat vaccinul pe geam". In plus, spune ca in locul lui Valeriu Gheorghita, l-ar suna sa ii spuna "ca se bucura ca l-a dus capul"."Nu-l cunosc pe managerul spitalului de la Gaesti, dar il felicit ca nu a aruncat vaccinul pe geam si ca nu a irosit o resursa publica atat de pretioasa doar pentru ca unii nu vor sa se vaccineze."Management defectuos" inseamna sa iti bati joc de resursele publice, nu sa le valorifici la maximum. In locul colonelului Gheorghita as pune mana pe telefon si i-as spune: "ma bucur ca te-a dus capul, stimate domn. Si iti multumesc."Hai sa "iesim din cutii". Ad litteram. Din eficienta si pentru binele public", a scris Ramona Strugariu pe Facebook.Citeste si: Stelian Ion: Ministrul doreste modificarea procedurii de numire si revocare a procurorilor, pentru a exista "un echilibru al puterilor"