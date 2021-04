Liderul deputatilor USR PLUS propune trecerea tuturor spitalelor in subordinea Ministerului Sanatatii

In sprijinul propunerii sale, Mosteanu a invocat declaratia premierul Florin Citu conform careia "fiecare pacient din Romania are legatura" cu Ministerul Sanatatii."Prim-ministrul a declarat (...) ca fiecare pacient din Romania are legatura cu Ministerul Sanatatii. Desi foarte multe spitale nu sunt in subordinea Ministerului. In spiritul reformei la care ne-am angajat impreuna, ii propun prim ministrului sa demareze trecerea tuturor spitalelor in subordinea Ministerului Sanatatii si sa incepem acest demers cu spitalele MApN, SRI, SIE, MAI. Am auzit ca acolo e mai mult loc, sunt mai bine dotate, e o atentie mai mare fata de bolnavi. Nu trebuie sa existe romani 'speciali' in lupta cu boala. Haideti sa facem asta! Si apoi continuam cu celelalte, cu spitalele judetene 'confiscate' de baronii locali", a scris Mosteanu, pe Facebook Premierul Florin Citu a sustinut o conferinta de presa duminica , precizand ca este foarte suparat pentru modul in care a fost efectuat transferul pacientilor de la Spitalul Foisor."Eu sunt foarte suparat pe ceea ce am vazut la televizor, detaliile tehnice vi le-a explicat si domnul Arafat, poate sa le explice si domnul ministru al Sanatatii. Vroiam sa va spun ca, asa cum fiecare contribuabil are legatura cu Ministerul Finantelor sau asa cum fiecare elev are legatura cu Ministerul Educatiei, si fiecare pacient din Romania are legatura cu Ministerul Sanatatii (...) In aceasta situatie trebuie sa intelegem cu totii ca avem un singur inamic - pandemia si trebuie sa punem toate resursele ca sa rezolvam aceasta problema", a explicat Citu.