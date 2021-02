Liderul si fondatorul trupei Cargo, in stare grava la ATI, din cauza Covid-19

Adi Barar, in varsta de 61 de ani, se afla sub supravegherea medicilor de doua zile, dupa ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. El are si unele afectiuni mai vechi, astfel ca medicii l-au internat pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Timisoara. Muzicianul este in stare critica, dar stabila, iar medicii fac eforturi sa il salveze.Trupa Cargo a transmis un mesaj pe pagina de Facebook a formatiei."Azi, ziua de joi, il gaseste pe Adi Barar la spital ! Suntem ingrijorati pentru situatia in care se afla! Starea lui de sanatate, este mai fragila dacat ne-am fi putut inchipui, obisnuiti fiind cu un Adi cu o constitutie fizica puternica. Toate gandurile noastre sunt acum alaturi de el, dorindu-ne totodata ca trecerea prin aceste momente sa fie facuta cu respect si decenta din partea tuturor. Multumim! Va vom tine la curent!", au transmis cei de la Cargo.