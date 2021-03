Liderul trupei Slipknot planuieste o serie de concerte cu distantare fizica: Este un test de intoarcere la realitate

Taylor a lansat in luna octombrie a anului trecut albumul solo de debut "CMFT" si a anuntat acum intr-un interviu ca are de gand sa il prezinte live intr-un turneu. Va fi un turneu scurt , probabil de aproximativ trei saptamani", a declarat el pentru un post de radio, citeaza NME. Taylor a precizat ca in anumite orase va sustine cate doua concerte. "Vor fi in totalitate cu distantare fizica, ceea ce inseamna ca vor exista capsule si in ele vor avea acces doar oameni din acelasi grup".El a mai spus ca la intrarea in spatiul de concert oamenii vor fi triati, prin verificarea temperaturii si prezentarea unui test Covid-19 cu rezultat negativ, facut cu 48 de ore inaintea show-ului.Corey Taylor a adaugat ca incearca sa revina in turnee pentru a isi ajuta si echipa. "Echipa mea are nevoie sa munceasca. Sotia mea (Alicia Taylor, dansatoare profesionista si membra a grupului Cherry Bombs, n.r.), dansatoarele ei, vor sa faca din nou asta. Asadar, acesta este un test pentru a vedea daca putem sa ne intoarcem cumva la realitate cu aceste masuri - cel putin pana ce vaccinul va avea sansa sa faca asta".Turneul ar urma sa debuteze in orasul Las Vegas, urmand ca artistul sa concerteze si in Midwest. In prezent, detaliile sunt in curs de stabilire.Trupa sa, Slipknot, are planificate mai multe concerte pentru vara aceasta, inclusiv la Bucuresti , intr-un turneu de promovare a albumului "We Are Not Your Kind", aparut in 2019.