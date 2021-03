AUDIO Director subordonat Primariei Timisoara, inregistrat umilind o angajata: "O sa pari ca esti o curva. Tot eu voi conduce"

Concret, totul s-a petrecut in ultima saptamana din februarie, in prima zi de lucru a lui Nasleu dupa ce a revenit din concediul din SUA si cu putin timp inainte de conferinta de presa in care acesta a vorbit despre o asa-zisa relatie intre Marius Stefoni, fostul sau om de incredere care i-a dezvaluit abuzurile, si contabila.Limbajul folosit de Ioan Nasleu este unul de interlop, neavand nicio legatura cu pozitia publica pe care o ocupa. Inregistrarea a fost facuta in biroul femeii, care era cu o alta colega, Ioan Nasleu intrand si iesind de mai multe ori.Ce acuzatii i se aduc lui NasleuSeful societatii care administreaza pietele din Timisoara, Ionut Nasleu, este acuzat ca, in primavara anului 2020, a trimis doi muncitori din subordinea sa pana in Bucuresti pentru a-i aduce la Timisoara noua cucerire. Acelasi Nasleu este acuzat ca si-a pus oamenii din subordine sa lucreze la apartamentul sau secret din Bucuresti."Eram la serviciu si Nasleu m-a chemat si mi-a spus sa merg la Bucuresti, sa-l iau si pe colegul meu Ghita Istoc si sa mergem dupa o cunostinta de-a lui. Ulterior, am observat ca nu era o cunostinta, s-au cunoscut pe internet. In notele contabile se vede dovada ca am fost la Bucuresti pentru ca se vede dupa alimentari", a declarat, pentru Pressalert.ro, Marius Stefoni, un angajat de la societatea de Piete intrat in conflict cu Nasleu.Primarul Timisoarei, Dominic Fritz l-a demis pe Nasleu dupa ce piata de flori din Timisoara a fost distrusa in urma unui incendiu. Fritz a dezvaluit ca societatea Piete SA, preluata de Nasleu pe profit a ajuns sa fie in doar doi ani pe minus, iar din patrimoniul companiei lipsesc mai multe bunuri.